Железный занавес

Говорят, что в Минобороны и МИД РФ издано распоряжение, по которому работникам этих министерств не рекомендуется проводить свои отпуска за рубежом.

Похоже, что распоряжения касаются и стран СНГ, включая союзников по Таможенному союзу и ОДКБ: Белоруссию и Казахстан. Если избежать такой поездки не удаётся – например, по причине похорон родственника, – необходимо получать санкцию руководства на поездку. До сего момента был уведомительный принцип: сообщил и поехал. Что касается ФСБ России, то оттуда приходят сигналы об увольнении сотрудников, имеющих родственников за рубежом. Начались они весной 2012 года. Причём в отношении тех сотрудников, у кого родственники проживают на территориях бывших республик СССР, прежде всего – Белоруссии, Украины и Казахстана. При этом об увольнениях сотрудников, чьи родственники проживают в странах Запада, таких сведений нет.