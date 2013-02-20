Новый Мао обвиняет Горбачёва

Избранный недавно «великий кормчий» Китая Си Цзиньпин сразу после своего назначения взял быка за рога. Си сильно озабочен упадком морали, поразившим его страну. Всеобщее поклонение «жёлтому дьяволу», рост количества нуворишей, продажность чиновников разъедают Поднебесную.

В такой обстановке партийная власть слабеет, и китайское руководство озабочено возможностью повторения в их стране сценария, по которому был развален СССР. В западную прессу просочился секретный доклад нового генсека, в котором он со всей коммунистической прямотой предупредил своё близкое окружение: «Мы рискуем закончить, как Горбачёв».

По мнению товарища Си, более двадцати лет назад русские потерпели поражение, потому что в руководстве не нашлось ни одного человека, кто бы «повёл себя, как мужчина, и вышел бы вперёд, чтобы сопротивляться». Произошло это из-за отсутствия идеалов и твёрдых убеждений у советской верхушки. Проще говоря, Си заявил в своей секретной речи – он ни за что не станет вторым Горбачёвым. Чтобы пре­дотвратить повторение советского конца, китайский кормчий предложил вернуться к истинным коммунистическим идеалам. Партия, по его словам, должна уметь воспринимать «даже самую острую критику». Но вначале необходимо покончить с роскошью – дорогим убранством интерьеров и бесконечными банкетами. Си выразился очень просто: «Достаточно ненаваристого супа и нескольких блюд».

Как и предупреждали многие аналитики, Си Цзиньпин действительно оказался «краснее красного» и сторонником политики великого Мао. Впрочем, он не забывает и про реформы. Но, по его словам, они должны проходить постепенно. Говоря об этом, новый генсек вспомнил знаменитое изречение Дэн Сяопина: «Переходя реку, ощупываем камни».