Депутата Пехтина «достали» из прошлого

Понятно, что политическая жизнь в России не идёт самотёком. Всё у нас заранее продумано и подчиняется некой определяющей логике. В этом смысле позор депутата «Единой России» Пехтина, когда блогеры обнаружили у него незадекларированную недвижимость в США, скорее всего, тоже неслучаен.

Напомним, что вначале шикарное жильё стоимостью 2,5 млн. долларов в элитных районах Майами нашёл некий русский блогер, проживающий в Испании. Мимо такого грандиозного скандала не мог пройти и известный российский оппозиционер Алексей Навальный. Чтобы в последствии его успешно раскрутить.

Всё ли так просто в этой истории? И почему партия Путина – Медведева «Единая Россия» так позорно сдала одного из самых своих заметных деятелей? Из разговоров в центральном аппарате ЕР можно предположить, что вброс «компромата» на председателя комиссии Государственной думы по депутатской этике В. Пехтина имеет под собой следующую подоплёку.

«Компромат» на В. Пехтина мог быть слит из самой «Единой России». «Серые» кардиналы партии продолжают её зачистку от тех видных единороссов, которые ведут свою политическую карьеру из партии «Единство». Как известно, она была создана беглым Б. Березовским в 1999 г., чтобы противостоять на выборах избирательному блоку «Отечество – Вся Россия!». Возглавляли его Ю. Лужков и Е. Примаков – люди, чрезвычайно опасные для Березовского и всей ельцинской Семьи. В. Пехтин вошёл в 2003 г. в «Единую Россию» как раз из «подберёзового» движения «Единство», как и нынешний министр обороны С.Шойгу.

История распорядилась так, что все они, бывшие конкуренты, оказались в «Единой России» уже при Путине, в 2003 году. Когда он стал терять интерес к этой партии, отцы-основатели были из неё выдавлены. И Лужков, и Шойгу. Новые партийные функционеры начали избавляться от стариков по классической большевистской схеме. На днях попал в их число и г-н Пехтин. То, что сошло с рук молодому и хваткому депутату Железняку, отправившему трёх дочерей в Англию, Пехтину пережить не удалось.

Скоро последуют новые разоблачения. Ставленники Семьи и выдвиженцы первых лет правления Путина всё ещё остаются при власти. В том числе и в правительстве. Как минимум, они – нежелательные свидетели. Кто следующий? В последние минуты перед сдачей номера в печать пришла «молния» – ещё один депутат-единоросс сложил с себя полномочия. Им оказался фигурант списка Forbes миллиардер Анатолий Ломакин.