Джедай В.В. против зловещего «Апофиса»

Будучи намедни в Израиле, руководитель Управления делами президента Кожин без тени смущения сообщил, что в России начинается отвёрточная сборка итальянских вертолётов «Агуста». Два уже куплены для русских президента и премьера, и вот-вот начнётся, как он сказал, «отечественное производство», которое пропихнул в страну министр Мантуров.

Впрочем, «патриотизму» кремлёвских чиновников удивляться давно не стоит. Они, будучи людьми жадными и недалёкими, скорее всего, даже не знают, что делается в своей стране. В частности, российские вертолёты похожего класса производят в России на нескольких заводах. Назовём такие фирмы, как «Камов» и «Миль». Их даже продают за границу, причём в заметных количествах.

К счастью, эта проблема не выглядит глобальной на фоне таких гигантских природных катастроф, как метеоритная атака на Землю, случившаяся в минувшую пятницу. Огромный уральский город Челябинск мог быть за секунды стёрт с лица земли вместе с жителями, если бы десятитонный метеорит взорвался на высоте не 20 км, а где-нибудь километров шесть. Об этом сказал космонавт Георгий Гречко. А о массе метеорита сообщили американцы.

Российские граждане надеялись что-то узнать из пятничного новостного сообщения по Первому каналу о заседании Совета безопасности, которое провёл В. Путин. Но о метеоритной катастрофе, о которой говорили уже во всём мире, сказано не было. Либо не сочли достойным внимания, либо запись заседания Совбеза прошла ещё до космической атаки.

Реакция началась позднее. Генеральный директор Центра планетарной защиты А. Зайцев в ночном телеэфире обещал, что позаботятся о людях в случае чего, а навстречу астероидам предложил посылать маленькие разведчики. Чтобы они их изучили, а уж потом долбануть атомной бомбой. Самое время вспомнить советский опыт использования космического пространства в военных целях.

Ещё в 80-х годах прошлого века в Советском Союзе была запущена в космос тяжёлая автоматическая платформа «Алмаз-1». Её полезный вес достигал 20 тонн. На первом «Алмазе» была установлена скорострельная пушка, а на втором экземпляре планировалось установить ракеты «космос-космос». Ими предполагалось уничтожать американские шаттлы. Таких огромных разгонных блоков типа «Протон» в мире не делают до сих пор. Но и это не всё.

Для выведения на орбиту советского многоразового корабля «Буран» был создан разгонный блок «Энергия». Он выводил на орбиту уже 106 тонн полезной нагрузки. Что и было сделано как с «Бураном», так и с космической боевой лазерной платформой «Скиф».На ней в космос был выведен газодинамический лазер мощностью 110 кВт. СССР был в то время втянут в противостояние с США по программе «звёздных войн», и работа над космическим лазером шла неслыханными темпами и весьма успешно.

По словам тогдашнего директора НПО «Композит» Станислава Петровича Половникова, на втором «Скифе» планировалось установить лазер мощностью уже в три мегаватта. Для лазера нужно было готовить около 30 сверхточных зеркал, чем и занимались на «Композите». Сделали даже шахту глубиной 200 метров, чтобы при шлифовке зеркал ничего не мешало. Шлифовали зеркала диаметром от 100 миллиметров до 3 метров. Лазер с таким зеркалом мог бить лучом в космическом пространстве на десятки тысяч километров. Помешал Горбачёв: запретил запуск уже готового «Скифа-2» и пилотируемого «Бурана». Вот кого можно считать крёстными отцами нынешних мантуровых и кожиных.

По словам г-на Половникова, сегодня ещё остаётся окно возможностей, чтобы возобновить работы по лазерному космическому оружию. Да и по сверхмощной ракете-носителю «Энергия». Вот что говорил в интервью «АН» секретарь ЦК КПСС О.Д. Бакланов, курировавший оборонку в 80-е годы: « 25 лет назад мы реально вывели на орбиту 106 тонн, а на самом деле держали в руках 180–200 тонн. И если бы не закрыли эту тему, в фундаментальном плане мы совершенно точно уже могли быть на Луне. Тогда же и на Марс замахнулись. Что касается сегодняшних перспектив – то нам нужна новая «размерность». Королёвская «семёрка» – на чём мы летаем уже 60 лет – вытягивает около 10 тонн, челомеевский «Протон» – до 22 тонн. Чтобы лучше представить этот порядок, возьмём другую размерность – не весовую, а габаритную. Мы остановились на уровне 2–3 метров в диаметре для «Союза». А могли бы строить корабли диаметром до 7 метров и длиной 50–70 метров. Размерность этой конструкции уже была испытана на самом носителе «Энергия» в 80-е годы».

К чему всё это? Через 15 лет на расстоянии 38 400 км от центра Земли окажется зловещий астероид 2004 MN4 «Апофис» диаметром 396 метров. Мощность взрыва при вероятном столкновении его с Землёй в тротиловом эквиваленте будет в 15 раз больше взрыва Тунгусского метеорита.

Понятно, что на загадочном Медведеве как на государственном деятеле все нормальные люди давно поставили крест: не его это дело – спасать мир. Остаётся уповать на Путина. Это ли не задача для государственного деятеля – уничтожить «Апофис» и стать героем настоящих Звёздных войн?