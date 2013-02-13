Кому достанется папино наследство

11 февраля, в день отречения от престола папы Бенедикта XVI, над собором Святого Петра в Риме бушевала гроза. Более того, молния ударила точно в купол этой крупнейшей католической церкви, находящейся в самом центре Ватикана. Что это – зловещее предзнаменование или точка в одной из самых мрачных историй Святого престола?

В последние годы Ватикан раздирали непрерывные скандалы. Шпионы орудовали в папских покоях как у себя дома, секретные документы становились достоянием СМИ. В поисках виновных дело дошло до упоминания сатаны. Итальянская пресса, описывая происходящее, проводила мрачные параллели: «Над Святым престолом уже виден не только дьявольский дым, но и сам повелитель преисподней».

Гроза над Ватиканом

Карликовое католическое государство задыхалось под грузом компромата. Газеты публиковали «подмётные письма», в которых некие «неназванные отцы» шантажировали папу страшными разоблачениями. От него требовали отправить в отставку приближённых епископов. В результате в прошлом году многие кардиналы, боясь прослушки, даже перестали пользоваться телефонами.

Однако, по мнению экспертов, падение Ватикана в тёмные пучины началось ещё до Бенедикта XVI. Предыдущий папа – Иоанн Павел II – много времени проводил в поездках по миру и совсем не занимался делами курии. К тому же в конце своей жизни он сильно ослаб – его физическое и умственное здоровье вызывало серьёзные опасения. В результате после смерти польского понтифика внутренние и финансовые дела Ватикана оказались в плачевном состоянии.

Многие надеялись, что с приходом нового папы ситуацию удастся переломить. Но надежды не оправдались – прекрасный теолог Бенедикт XVI оказался слаб в земном руководстве. Он не хотел заниматься повседневной рутиной. Большую часть своего времени папа посвящал написанию книг и речей. Поэтому оставшийся без твёрдой власти Святой престол захлестнула неизбежная в такой ситуации эпидемия доносов, клеветы и интриг. Судьба папы была решена.

Ничего неожиданного

Решение о «добровольном» уходе папы «по состоянию здоровья» было принято как минимум год назад. Многочисленные заявления о том, что известие об отречении застало Ватикан врасплох – всего лишь игра на публику. Судите сами.

Ровно год назад во время своего визита в Китай архиепископ Палермо кардинал Паоло Ромео заявил в узком кругу, что, по его данным, папа Бенедикт XVI «умрёт» через 12 месяцев. При этом, по словам очевидцев, он выглядел очень уверенным. Об этом «АН» писали в №6 (298) от 16 февраля 2012 года. Информация напугала представителей Китайской католической церкви, с которыми встречался кардинал. Они решили, что речь идёт о попытке убийства, и со всей «коммунистической» прямотой настучали о заговоре в Ватикан.

Но через его дырявую систему безопасности информация просочилась в СМИ. Святой престол был вынужден реагировать и постарался успокоить публику, мол, расследование уже идёт. Но до сих пор следствие не представило никаких результатов. Неудивительно. Архиепископ Палермо таким хитрым образом просто информировал «китайский филиал» католической церкви о принятом в центре решении по замене папы. Он даже назвал точный срок, но в Пекине не въехали в суть момента и проявили излишнюю бдительность, чем едва не сорвали всю операцию.

Одновременно с этими событиями в Ватикане развернулась настоящая война за трон понтифика между двумя группировками. «Старая папистская гвардия» во главе с архиепископом Милана Анджело Скола вступила в непримиримую схватку с «новыми католиками», возглавляемыми государственным секретарём Тарчизио Бертоне. Оба являются уроженцами Италии. Сейчас это важно – итальянцев не выбирали папами очень давно. На конклавах (собрание кардиналов) в 1978 и 2005 гг. победили поляк и немец. Поэтому, по мнению аналитиков, шансы итальянцев выглядят предпочтительнее.

Да и Бенедикт XVI, похоже, сделал свой выбор в их пользу ровно год назад. Всё в том же феврале 2012 г. он назначил 18 новых кардиналов с правом голоса на конклаве. Половина из них – итальянцы. Тем не менее эксперты предупреждают, что, занимаясь междоусобными разборками, граждане Италии опять могут потерять Святой престол. Именно по этой причине последние два раза они и упустили папскую тиару.

Чёрный папа,или антихрист?

Если итальянцы не договорятся, то следующим папой, скорее всего, станет архиепископ из Ганы Питер Тарксон (64 года). Именно этот чернокожий кардинал лидирует сейчас во многих букмекерских конторах, принимающих ставки на выборы папы. Причём вокруг этого претендента началась настоящая истерия.

Всё дело в том, что, согласно знаменитому «Пророчеству о римских папах», сделанному ещё в начале XII века ирландским епископом и святым Малахией, правление последнего земного папы должно закончиться в 2014 году. Тогда же наступит конец света. Всего же понтификов со времени предсказания должно быть 112. А Бенедикт XVI является 111-м римским папой. Но и это ещё не всё. Малахия в своём пророчестве рассказал, как будут звать последнего папу – «Пётр Римлянин». Это тоже совпадает с именем африканского кардинала – Питер.

Однако историки утверждают, что труд Малахии был сфальсифицирован в конце XVI века. Но так ли это важно? В любом случае пророчество сделано несколько столетий назад – срок впечатляющий. К тому же любого, даже самого циничного атеиста, лишённого всяких расистских предрассудков, заставит вздрогнуть ещё один факт. Говорят, что последний папа будет антихристом, который, как известно, «лицом чёрен». Тут и правда впору перекреститься.

Во всём виноваты деньги

В борьбе за высший пост африканский кардинал Питер имеет хорошие козыри. В 2009 г. Бенедикт XVI назначил его главой Папского совета по справедливости и миру. Именно этот орган в 2011 году сразу после первой фазы мирового финансового кризиса распространил поразившее многих экономистов заявление. В нём говорилось: «В скором будущем нам понадобится организация, которая будет выполнять функции Всемирного центрального банка. Она будет регулировать финансовую и монетарную системы». Проще говоря, Ватикан в лице Питера Тарксона предложил всему миру собрать деньги в одном месте под надёжным присмотром святых отцов.

Впрочем, в таких амбициях нет ничего странного. Так называемая «Ватиканская группа» – старейший в мире финансово-политический пул, опирающийся на всю империю католического мира. По одной из теорий заговора существуют ещё две подобные финансовые группы – «группа Рокфеллеров» и «группа Ротшильдов». Любопытно, что по той же теории руководители всех стран мира обязаны присягнуть одной из них. Считается, что присягу «Ватиканской группе» они дают при посещении специальной аудитории в столице католической Испании – Мадриде. Причём уже по явно конспирологической версии, гуляющей среди российских элит, В. Путин якобы попал под влияние именно этой группы. А премьер Дм. Медведев взаимодействует с Ротшильдами.

Бенедикт XVI любит нас

Но хватит увлекательной мистики. Судьба самого Бенедикта XVI, ставшего жертвой борьбы за власть и деньги, не выглядит слишком печальной. Он действительно стал единственным папой за последние 600 лет, ушедшим на покой в добровольно-принудительном порядке. Но в средние века в такой ситуации понтифика могли по-тихому отравить. Ему же пока только плюнули в спину – отправили в женский монастырь, предварительно растрезвонив об этом на весь мир. Немецкий папа стал объектом насмешек и сальных шуточек. Отметились в этом и отечественные СМИ.

Поэтому нелишне напомнить, что Бенедикт XVI всегда хорошо относился к России. С его приходом на Святой престол отношения между Ватиканом и Русской православной церковью (РПЦ) потеплели. Папа сильно отличался от своего предшественника, поляка Иоанна Павла II, который, по словам русских священников, проводил захватническую политику. Бенедикт XVI искренне любит православие. Многие в Москве считают его выдающимся богословом. Папа очень хотел посетить нашу столицу, но скандалы последних месяцев, потрясшие РПЦ и Ватикан, закрыли и без того узкое окно возможностей для тесного сотрудничества церквей.

Перед отставкой немецкий понтифик постарался закончить «эпоху скандалов». Он помиловал своих обидчиков. Понтифик лично сообщил свою волю камердинеру, осуждённому за вынос секретных документов прямо из папского кабинета. Также был прощён и главный программист Ватикана, причастный к утечке конфиденциальных данных. Простят ли папу его соперники-кардиналы?