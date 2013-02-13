Три подножки Путину

Как это ни странно, для тех, кто привык к неуклонной деградации власти, новая администрация Обамы умнее старой. Поэтому новая американская политика в отношении России будет более продуманной и изощрённой. Изменениям подвергнутся и примитивное давление по линии «прав человека», и поддержка «оранжевых революций».

Главная задача США в отношении России – разрушение стратегического партнёрства с Китаем. Дело не в нас, а в непреклонном стремлении ослабить своего основного конкурента – Китай, окружить его «кольцом враждебности».

Прошлая попытка, предпринятая Хиллари Клинтон, была циничной, беззастенчивой и откровенной. Именно она провозгласила «перезагрузку» отношений с Москвой и добилась от нашего руководства детской радости по этому поводу. А затем американцы изящным жестом шулера предъявили суть «новой эры»: требование немедленно поссориться с Китаем. Разумеется, никакие встречные шаги и тем более компенсации не подразумевались. Как туземцам достаточно блестящих стекляшек, так и коррумпированной российской бюрократии, по мысли Клинтон и компании, – достаточно одобрения реальных держателей их активов, выведенных этой бюрократией на Запад.

Новая администрация Обамы, похоже, будет провоцировать разрыв России и Китая более элегантно. Не исключено, что Кремлю предложат стать ассоциированным членом НАТО. Разумеется, при этом мы не получим возможностей влияния на этот военный блок: все значимые решения по-прежнему будут принимать в Вашингтоне. С точки зрения рекламы это весьма выгодно, и наше руководство легко может клюнуть, – не подумав о неизбежной реакции Китая.

Националисты, возглавившие Срединную империю на XVIII съезде КПК, просто не смогут этого стерпеть. Средний уровень китайского руководства не помнит братской помощи советского народа и подаренной Хрущёвым атомной бомбы. Причём они почти все успели получить западное образование. А ведь западные стандарты и модели образования неминуемо прививают отношение к России как к подлежащему перевариванию «трофейному пространству».

Им всё труднее удерживать в покорности и стабильности котёл китайского общества, медленно закипающий из-за роста региональных и социальных противоречий. Плюс – растущее превышение числа молодых мужчин над числом молодых женщин. И всё это на фоне массового осознания скачкообразно возросшего национального могущества! На этом фоне лидерам Китая будет всё более заманчиво найти внешнего врага.

Отношение к нашей стране в Китае уже подверглось испытанию после размещения базы НАТО под Ульяновском. Пока оно рассматривается китайцами через призму расхождений между Путиным и Медведевым. Но ассоциированное членство в НАТО создаст между Россией и Китаем долгосрочную напряжённость.

Вторым направлением удушения остатков России для администрации Обамы могут стать переговоры о новом резком сокращении или ликвидации тактического ядерного оружия. Это последняя сфера, в которой Россия ещё превосходит США. Ликвидация тактического ядерного оружия сделает нас беспомощными и перед Китаем.

Завершающим актом уничтожения советского наследства в сфере безопасности станет очередная «эпохальная договорённость о новом уровне доверия» в виде сокращения стратегических ядерных сил на 35–45%. Российский ядерный потенциал снизится до уровня, гарантированно перехватываемого американской ПРО.

Напомню: развёртываемая в Европе ПРО – лишь первая передовая линия нейтрализации оборонительных возможностей России. Второй станет ПРО воздушного базирования, третьей – уже отработанная ПРО морского базирования и, наконец, четвёртой – районы ПРО на Аляске (против нас) и в Калифорнии (против Китая).

Новое сокращение стратегического ядерного потенциала обессмыслит его наличие у России, так как полностью гарантирует США от ответного удара. После этого взрыв бомбы исламского фундаментализма произойдёт не только на Северном Кавказе, в Татарии и Башкирии, но и в большинстве крупных городов России. Это станет для западных стран не большей проблемой, чем умерщвление Ливии или погружение Сирии в кровавый безысходный хаос.

Россия, как цивилизация, перестанет существовать. Страна погрузится в средневековый мрак и резню. Из тени выберутся обученные бандиты под крики ставшей привычной в последние годы поддержки проповедников «общечеловеческих ценностей».