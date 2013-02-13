//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Три подножки Путину

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », Михаил ДЕЛЯГИН, директор Института проблем глобализации, д.э.н. ]

Три подножки Путину

Как это ни странно, для тех, кто привык к неуклонной деградации власти, новая администрация Обамы умнее старой. Поэтому новая американская политика в отношении России будет более продуманной и изощрённой. Изменениям подвергнутся и примитивное давление по линии «прав человека», и поддержка «оранжевых революций».

Главная задача США в отношении России – разрушение стратегического партнёрства с Китаем. Дело не в нас, а в непреклонном стремлении ослабить своего основного конкурента – Китай, окружить его «кольцом враждебности».

Прошлая попытка, предпринятая Хиллари Клинтон, была циничной, беззастенчивой и откровенной. Именно она провозгласила «перезагрузку» отношений с Москвой и добилась от нашего руководства детской радости по этому поводу. А затем американцы изящным жестом шулера предъявили суть «новой эры»: требование немедленно поссориться с Китаем. Разумеется, никакие встречные шаги и тем более компенсации не подразумевались. Как туземцам достаточно блестящих стекляшек, так и коррумпированной российской бюрократии, по мысли Клинтон и компании, – достаточно одобрения реальных держателей их активов, выведенных этой бюрократией на Запад.

Новая администрация Обамы, похоже, будет провоцировать разрыв России и Китая более элегантно. Не исключено, что Кремлю предложат стать ассоциированным членом НАТО. Разумеется, при этом мы не получим возможностей влияния на этот военный блок: все значимые решения по-прежнему будут принимать в Вашингтоне. С точки зрения рекламы это весьма выгодно, и наше руководство легко может клюнуть, – не подумав о неизбежной реакции Китая.

Националисты, возглавившие Срединную империю на XVIII съезде КПК, просто не смогут этого стерпеть. Средний уровень китайского руководства не помнит братской помощи советского народа и подаренной Хрущёвым атомной бомбы. Причём они почти все успели получить западное образование. А ведь западные стандарты и модели образования неминуемо прививают отношение к России как к подлежащему перевариванию «трофейному пространству».

Им всё труднее удерживать в покорности и стабильности котёл китайского общества, медленно закипающий из-за роста региональных и социальных противоречий. Плюс – растущее превышение числа молодых мужчин над числом молодых женщин. И всё это на фоне массового осознания скачкообразно возросшего национального могущества! На этом фоне лидерам Китая будет всё более заманчиво найти внешнего врага.

Отношение к нашей стране в Китае уже подверглось испытанию после размещения базы НАТО под Ульяновском. Пока оно рассматривается китайцами через призму расхождений между Путиным и Медведевым. Но ассоциированное членство в НАТО создаст между Россией и Китаем долгосрочную напряжённость.

Вторым направлением удушения остатков России для администрации Обамы могут стать переговоры о новом резком сокращении или ликвидации тактического ядерного оружия. Это последняя сфера, в которой Россия ещё превосходит США. Ликвидация тактического ядерного оружия сделает нас беспомощными и перед Китаем.

Завершающим актом уничтожения советского наследства в сфере безопасности станет очередная «эпохальная договорённость о новом уровне доверия» в виде сокращения стратегических ядерных сил на 35–45%. Российский ядерный потенциал снизится до уровня, гарантированно перехватываемого американской ПРО.

Напомню: развёртываемая в Европе ПРО – лишь первая передовая линия нейтрализации оборонительных возможностей России. Второй станет ПРО воздушного базирования, третьей – уже отработанная ПРО морского базирования и, наконец, четвёртой – районы ПРО на Аляске (против нас) и в Калифорнии (против Китая).

Новое сокращение стратегического ядерного потенциала обессмыслит его наличие у России, так как полностью гарантирует США от ответного удара. После этого взрыв бомбы исламского фундаментализма произойдёт не только на Северном Кавказе, в Татарии и Башкирии, но и в большинстве крупных городов России. Это станет для западных стран не большей проблемой, чем умерщвление Ливии или погружение Сирии в кровавый безысходный хаос.

Россия, как цивилизация, перестанет существовать. Страна погрузится в средневековый мрак и резню. Из тени выберутся обученные бандиты под крики ставшей привычной в последние годы поддержки проповедников «общечеловеческих ценностей».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, которое способно буквально "покорить весь мир". Журналисты утверждают, что оно может перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

//В мире

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма предполагает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать Владимира Зеленского к уступкам России.

//новости партнеров

//Общество

При каких условиях ПФР может уменьшить пенсию

При каких условиях ПФР может уменьшить пенсию

В Пенсионном фонде России предупредили граждан, что имеется несколько причин, по котрым размер пенсии могут уменьшить. Размер пенсии может понизиться после переезда в другой регион.

//В мире

Гончарук процитировал Трампа и призвал сделать Украину "снова великой"

Гончарук процитировал Трампа и призвал сделать Украину "снова великой"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" призвал "сделать Украину снова великой", использовав предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

И что же мы все теряем? Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник

И что же мы все теряем? Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник

Российские военные вывели из строя военный спутник №717 системы ГЛОНАСС-М, связь с которым они потеряли. В Сети недоумевают, как такое вообще может случиться, ведь это уже третья авария за месяц

//Здоровье

Российский эксперт назвал главные факторы развития рака

Российский эксперт назвал главные факторы развития рака

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, которые влияют на развитие онкологического заболевания. По его словам, только 20% зависит от генетической предрасположенности.

//Здоровье

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк и объяснил последствия.

//Шоу-бизнес

Стас Костюшкин поведал о супружеских изменах

Стас Костюшкин поведал о супружеских изменах

Известный певец Стас Костюшкин побывал в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» и рассказал, как сложилась его семейная жизнь, в которой, как оказалось, нашлось место изменам.

//Новости партнеров

//В мире

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

//Происшествия

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

В воскресенье, 15 сентября, в красноярском аэропорту "Емельяново" экстренную посадку совершил пассажирский самолет Як-42. Уточняется, что у воздушного судна отказал один из двигателей.

//Новости СМИ2

//Спорт

На Аляске пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника

На Аляске пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника

Скандал произошел на соревнованиях по плаванию на Аляске. Арбитры лишили юную пловчиху золотой медали за то, что она появилась на состязаниях в, по их мнению, слишком откровенном купальнике.

//Общество

Синоптик: температура в воскресенье холоднее климатической нормы

Синоптик: температура в воскресенье холоднее климатической нормы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в воскресенье, 15 сентября. По его словам, в Москву вернутся дожди и пасмурная погода.

//Шоу-бизнес

Собчак показала зажигательный танец в чулках на свадьбе

Собчак показала зажигательный танец в чулках на свадьбе

Известная телеведущая Ксения Собчак , а теперь и супруга знаменитого режиссёра Константина Богомолова, станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках. Торжество прошло в пятницу, 13 сентября.

//Происшествия

Два российских туриста пострадали в Турции во время полета на парашюте

Два российских туриста пострадали в Турции во время полета на парашюте

Два российских туриста получили травмы во время парасейлинга в турецкой Анталье, сообщило генконсульство России. Инцидент произошел 14 сентября около пят-шести вечера в районе Коньяалты.

//Шоу-бизнес

Минувшей ночью супруг и мать Заворотнюк срочно приехали в больницу

Минувшей ночью супруг и мать Заворотнюк срочно приехали в больницу

В субботу, 14 сентября, супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв и её мать прибыли в больницу к актрисе. Известно, что у знаменитости диагностировали четвёртую стадию рака головного мозга и воспаление лёгких.

//Происшествия

В Якутии потеряли вертолет

В Якутии потеряли вертолет

В воскресенье, 15 сентября, в Главное управление МЧС РФ по Якутии поступило сообщение о пропаже вертолета "Eurocopter" добывающего предприятия в Оймяконском улусе. Сейчас на поиски привлечены вертолеты частных компаний.

//Новости партнеров

//Общество

Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда

Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила отстранить от работы самого опытного из нынешних космонавтов. Отмечается, что данное решение обжалованию не подлежит.

//В мире

МИД Украины сообщил о подготовке новых предложений для жителей Донбасса

МИД Украины сообщил о подготовке новых предложений для жителей Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти готовят пакет мер, который существенно сможет упростить жизнь жителям Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский хочет принять окончательное решение по ситуации на Донбассе.

//Армия

В Минобороны ответили на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

В Минобороны ответили на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия в условиях прекращения действия ДРСМД размещает в Европе ракеты, являются бездоказательными, говорится в заявлении Минобороны РФ.

//Происшествия

В Московский области женщина в ходе застолья ранила сожителя ножом

В Московский области женщина в ходе застолья ранила сожителя ножом

В подмосковном Серпухове женщина в процессе совместного застолья ударила ножом в грудь своего сожителя. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

//Авто

Эксперты составили список регионов с самыми дешевыми б/у авто

Эксперты составили список регионов с самыми дешевыми б/у авто

Эксперты изучили объявления по продаже подержанных машин в разных регионах РФ. Как оказалось, разброс цен может достигать несколько сотен тысяч рублей, и в мегаполисах они не обязательно стоят дороже.

//Политика

Пушков счел Турчинова умалишенным

Пушков счел Турчинова умалишенным

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с РФ страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в столб
2

Латвийский нейрохирург: Глиобластомы – редкие опухоли
3

Пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения
4

Эксперты составили список регионов с самыми дешевыми б/у авто
5

"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры