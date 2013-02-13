Карфаген должен быть разрушен…

Эта крылатая фраза принадлежит древним римлянам. В результате трёх Пунических войн они действительно разрушили до основания этот североафриканский город-империю.

Минувшим летом премьер Медведев, как видно, из зависти к древним вновь произнёс эту фразу. Правда, имел в виду государственные вузы, число которых ему приспичило срочно уменьшить. Такой вот «римский патриций» нашёлся на нашу голову. С вузами его бригада и расправляется между делом. Главной задачей остаётся разгром последнего оплота академической науки – Российской академии наук (РАН).

Пять лет назад на выборах президента РАН академикам удалось остановить «асфальтовый каток» Фурсенко – Ливанова. Министр и его заместитель (ныне министр образования) намеревались поменять Устав академии, подчинить её правительству, учинить контроль над всеми финансами и так называемыми активами академии. Тогда это не получилось. Академики вновь избрали своим президентом Юрия Сергеевича Осипова. На протяжении вот уже 20 лет ему удавалось сохранить РАН. Сохранить её и… законсервировать. Как минимум половину этих лет из государственного бюджета сюда регулярно перечислялись деньги. Но так и не сделали российскую науку прорывной.

На этом фоне из Минобра и окружения Медведева всё чаще стали просачиваться сведения о планах относительно судьбы РАН. В нынешнем виде ей уготован скорый конец. Академические институты переподчинят министерствам. Сами академики будут доживать свой век в узком клубе «пикейных жилетов». Вместе с их институтами к новым владельцам, свихнувшимся на приватизации, перейдут и активы РАН.

И что же это за активы, за которые так вцепились полчища необразованных варваров? По документам за 2008 год академии принадлежало 64 тыс. кв. км морских пространств. Их используют для научной работы многие десятилетия. На земной тверди академии принадлежит 270 тыс. гектаров. Плюс около 14 тыс. объектов недвижимости по всей стране с балансовой стоимостью 125 млрд. руб. (по рыночным расценкам будет никак не меньше полутора триллионов рублей, или седьмая часть годового бюджета страны). От такого крыша съедет у кого хочешь: пилить не перепилить!

Одна загвоздка – эти чёртовы академики. Не хотят отдавать басурманам то, что копилось ещё с Петра Первого. Стало быть, надо протащить на выборах президента РАН своего человека. Такую схему разработал во времена дикой приватизации беглый член-корреспондент РАН Б. Березовский: не стоит приватизировать объект для высасывания денег – достаточно поставить своего руководителя. Так он и управлял

«Аэрофлотом», АвтоВАЗом, «Останкино» и «Сибнефтью».

Так что всё может решиться уже в мае на очередном общем собрании академиков РАН, где будет избираться новый президент. Но в Минобре, по-видимому, так и не удалось пока найти схему для внедрения своего «троянского» кандидата. Устав РАН предписывает избрание президента на общем собрании. И только рекомендованный им персонаж вступает в должность после указа президента страны.

Один из главных претендентов – академик Владимир Евгеньевич Фортов. Это активно работающий учёный в области мощных, ударных и детонационных волн, физики плазмы и физической механики. Человек воистину уникальный: прошёл на паруснике вокруг света, погружался на дно Ледовитого океана, горнолыжник. При этом авторитетнейший учёный с мировым именем. Для нынешних хозяев жизни он имеет один недостаток – не станет ломать РАН, его путь – эволюционные изменения.

Ещё один замечательный кандидат – академик Александр Дмитриевич Некипелов. Но у него несколько меньше шансов быть избранным. Дело в том, что академики РАН традиционно избирают своим президентом представителя точных наук. А г-н Некипелов – экономист.

Вот и получается, что для властей ситуация с РАН зашла в тупик. Заметной отдачи от её деятельности до сих пор нет. Своего академика-реформатора тоже нет. Нынешнего президента Ю. Осипова на общем собрании академики поддержат едва ли, как и экономиста А. Некипелова. Проходным остаётся лишь академик В. Фортов. Но он не сторонник радикальных реформ.

И что же прикажете делать «реформаторам»? Ждать ещё пять лет до следующих выборов не хочется. Просматривается лишь такой выход из тупика: в мае президент Путин продлит на год-два своим указом пребывание на посту президента РАН Ю. Осипова. За это время будет предпринята попытка объединить все госакадемии в одну (включая Академию сельхознаук, медицинскую академию и др.). Одновременно произойдёт отторжение академических институтов с вхождением их в соответствующие профильные министерства.

Но всё это станет возможным лишь в том случае, если президент Путин устанет от интриг вокруг академии. Устанет – и покрошит всё в капусту, сольёт и перераспределит. Да так, чтобы и своих не забыть.

Что же – попытка не пытка. Генсеку ЦК КПСС Н.С. Хрущёву приписывают такую фразу – реформировать нашу академию – всё равно что стричь свинью:визгу много, а толку мало.