Лишние деньги Отечества

На днях правительство предложило Думе сделать очередной «одобрямс» ещё одному новшеству в государственной финансовой политике. Депутатам Госдумы вдруг понадобилось отдать на откуп правительству и коммерческой структуре средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Главный редактор «АН» Андрей Угланов встретился с заместителем руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме 6 созыва, первымм заместителем Председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Оксаной ДМИТРИЕВОЙ.

- Оксана Генриховна, какую сверхзадачу преследует правительство, создавая Росфин­агентство?

– Если мы проанализируем условия, в которых работал кабинет министров последние 13 лет, то увидим, что с точки зрения экономической конъюнктуры они были сверхблагоприятными. За этот период цена на нефть выросла в 10 раз. А что такое в 10 раз? Это означает, что её себестоимость в 12 долларов за баррель составляет лишь 0,1 в общей массе доходов, полученных от её продажи. И если остальные 0,9 подлежат распределению между гражданами, страна может совершить просто фантастический рывок в своём развитии. Что мы можем наблюдать на примере арабских стран, которые буквально из феодализма шагнули в постиндустриальное общество.

Россия, обладая такими же ресурсами, отстала сама от себя на 20 лет. По многим показателям, таким как качество жизни, заработная плата, промышленное производство, сельскохозяйственное производство, грузооборот транспорта, мы до сих пор не можем достигнуть уровня конца 80-х годов. Пока весь мир развивался, наше правительство решало другие главные задачи: это макроэкономическая стабилизация и борьба с инфляцией через искусственное ограничение расходов бюджета. При этом говорилось следующее: нефтегазовые деньги – это деньги незаработанные. Тратить их внутри страны нельзя. Их надо вкладывать в чужие экономики. Тем самым бороться с инфляцией. А если инфляция будет низкая, то экономика сама собой заработает. Вот такой тезис.

– И кому он принадлежит, уж не Кудрину ли с Чубайсом?

– Совершенно верно, именно этой команде – на то время министру финансов Кудрину и всему чубайсовскому клану. Им принадлежит и ещё один тезис: такое применение вырученных средств станет прекрасной подушкой безопасности. Смысл его вот в чём: если нам станет тяжело, страны, в чьих экономиках работают наши деньги, будут нам отчислять процент, а мы будем жить как рантье.

– Так с американских госбумаг нам причитается всего около 1% годовых...

– И даже полпроцента, которые легко потерять на курсовой разности валют. Также не надо забывать, что начиная с 2000 года у нас постоянно профицит бюджета. Кроме кризисных 2009 и 2010 годов.

– То есть доходы превышали расходы.

– В моей редакции бюджетного кодекса, который был принят в 1998 году, была специальная глава, посвящённая профициту. И в ней было записано, что при утверждении бюджета превышение доходной части над расходной не допускается. Если оно возникает в процессе исполнения, то срабатывают следующие вещи: прекращение заимствования, увеличение расходов либо снижение налогов.

– Это стимулировало бы развитие экономики…

– Совершенно верно. Но в 2000 году эту статью из Бюджетного кодекса убрали. Вообще такого понятия, как профицит, в документе не стало. Хотя из года в год профицит хронически возникает, и даже во время принятия бюджета. Чтобы его не показывать, идёт стабильное занижение доходов при утверждении. Причём ошибка может составлять 25% и больше. В 2005 году ошибка по доходам в сторону занижения составила не менее 50%. В денежном выражении все последние годы ошибка составляет не ниже триллиона рублей. А триллион рублей – это совокупные расходы бюджета на здравоохранение и образование.

– И куда «сливаются» заранее спланированные «лишние» деньги?

– Оказавшись неизрасходованными, средства уходят в Резервный фонд, который вначале назывался Стабилизационным. Вспомним, как всё начиналось: сначала нам говорили, что нужно расплатиться по долгам, потом придумали опережающее погашение, хотя нас об этом никто не просил. Ни Парижский клуб, ни Лондонский. Да никто в мире сегодня чистоганом долги не отдаёт. Добиваются реструктуризации долга, других процентов и сроков. Только мы почему-то захотели всё срочно отдать.

– Если были варианты, не ущербные для нашей экономики, почему не воспользовались?

– Это было специальное изъятие денег. Фактически первоочередное и срочное погашение долга было ничем иным, как вывозом капитала из страны. При этом, когда мы погашали внешний государственный долг, у нас вырос внешний частный долг.

– И кто заимствовал?

– Да всё те же предприятия с государственным участием. Причём политика заимствования часто была агрессивно-авантюристической. За что пришлось расплачиваться в условиях кризиса из наших золото-валютных резервов. Поэтому в итоге ничего не выиграли.

Остатки сладки

– Вы имеете в виду государство…

– Фактически формирование Стабилизационного фонда началось с 2003 года. Туда шли доходы от нефти свыше «зоны отсечения». Цена всё время менялась, потому что формировалась по принципу «пол + потолок». А ещё в фонд направлялась большая часть средств бюджета на конец года. Трюк в следующем: при утверждении бюджета доходы занижались искусственно, в процессе исполнения фактически полученные доходы не использовались, в конце года неиспользованные средства направлялись в Стабфонд. Средства Резервного фонда в составе золотовалютных резервов ЦБ размещались за границей, как правило, в долговые бумаги иностранных государств. То есть вместо того чтобы платить своим бюджетникам, строить у себя дороги, инфраструктуру, жильё, мы направляем наши средства на покрытие дефицита иностранных государств. Чтобы они платили своим бюджетникам, строили им жильё, развивали здравоохранение и науку.

– А ещё вели войны на Ближнем Востоке, в Афганистане, строили систему ПРО в Восточной Европе и т.д… Оксана Генриховна, рассказывая о деяниях наших высокопоставленных чиновников, вы всё время говорите «мы». Но при чём тут вы или я? Все эти выкрутасы с государственными средствами совершала конкретная группа лиц. Кудрин и Чубайс должны быть сказочно богатыми людьми. Ведь, по сути, они выступили агентами иностранных государств.

– Агентами пусть занимаются органы. А то, что министр финансов Кудрин был назван за границей лучшим финансистом года, то это – смотря для кого. Если бы финансисты США и Германии все доходы от их инноваций вкладывали в нашу страну, мы бы их тоже называли героями и вешали у себя почётные доски с их именами.

– И хоронили бы на Новодевичьем кладбище… Но вернёмся к нашим финансам, которые почему-то работают на чужого дядю.

– Надо чётко разграничить Резервный фонд, Фонд национального благосостояния и традиционные золотовалютные резервы ЦБ. Резервный фонд и ФНБ – это бюджетные средства, то есть деньги налогоплательщиков, полученные от экспортных пошлин, а теперь ещё и от НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). А если туда перечисляются и бюджетные остатки, то это – часть всей доходной массы.

Традиционные золотовалютные резервы ЦБ формирует за счёт активного экспортного сальдо, то есть когда страна продаёт больше, чем покупает. Эмитируя рубли, ЦБ покупает валюту. И чем больше он не укрепляет рубль, тем больше у страны растут золотовалютные резервы. У нас они составляют около 500 миллиардов долларов, а в Китае 3,3 триллиона. У Китая очень высокое экспортное сальдо, плюс к тому он обесценивает юань. При этом бюджет в Поднебесной дефицитный. То есть все средства от налогоплательщиков они пускают на бюджет.

– По логике получается, что в сравнении с великими финансистами Кудриным и Чубайсом китайцы выглядят полными дураками. Впрыскивают в национальную экономику огромные средства и разгоняют инфляцию.

– Да, с их точки зрения, китайцы ведут авантюристическую политику, вкладывая все налоги в развитие. Больше того, они «неправильно» боролись с кризисом, приняли антикризисную программу, вложив 600 миллиардов долларов в реальную экономику. Обошлись даже без банковской поддержки. А в итоге производство почему-то не уменьшилось. И даже темпы роста не упали.

Мифы о добросовестных заблуждениях

– Говоря о том, как работают нынешнее правительство и его руководство, на ум приходят такие фамилии, как Столыпин, Витте, Косыгин. Глыбы, а не люди. Можно ли на их фоне утверждать, что поступки нынешнего руководства продуманы. Не много ли ошибок?

– Уже давно, независимо от смены премьеров, основные парадигмы финансово-экономической политики стали следствием деятельности клана Кудрин – Чубайс. Если раньше можно было говорить о системных ошибках и о добросовестных заблуждениях, то теперь, после внесения закона об учреждении РОСФИНАГЕНТСТВА, очевидно, что это совсем не добросовестные ошибки. Все эти якобы заблуждения, вульгаризмы вдалбливались в сознание наших людей с начала 90-х. Выросло целое поколение юристов и экономистов с абсолютно перевёрнутыми мозгами.

Прорваться к президенту или премьеру сквозь толщи таких «экспертов» ни одному специалисту со стороны невозможно. Поэтому и создаётся впечатление, что все эксперты придерживаются одной точки зрения. В Госдуме тоже нет демократии, поскольку её состав не отражает реального волеизъявления граждан, и решения просто штампуются. Выстроить барьер на пути ложных и антинаучных идей некому.

Стерилизацией по инфляции

– Мы всегда говорили, что ограничение бюджетных расходов не может быть инструментом борьбы с инфляцией. Потому что инфляция возникает не оттого, что большие бюджетные расходы, и не оттого, что эмитируется много денег. Она возникает от роста тарифов естественных монополий и ЖКХ. Бороться надо именно с этим источником инфляции. А использование средств налогоплательщиков и таможенных доходов бюджета в чужой экономике якобы в целях стерилизации выступает как искусственный тормоз экономического роста.

Что касается подушки безо­пасности. Золотовалютные резервы нужны только для поддержания курса рубля. И, как я уже говорила, ЦБ их образует за счёт положительного экспортного сальдо. И в условиях кризиса именно на эти цели было потрачено около 200 миллиардов долларов, именно из резервов ЦБ. Для финансирования дефицита бюджета никто золотовалютные резервы не тратил и иностранные ценные бумаги не продавал. Просто деньги, которые были записаны за бюджетом, переписали на счёт ЦБ. Поэтому был ли Стабилизационный фонд, не был ли – в данной ситуации не имеет значения. С точки зрения денежного обращения это прямая эмиссия рубля. Спросите – нужны ли резервы? Нужны как золотовалютные резервы ЦБ для поддержания курса, которые формируются инструментами ЦБ, а не из средств налогоплательщиков.

Справка «АН» Стабилизационный фонд РФ – специальный государственный фонд Российской Федерации, создаваемый и используемый в целях стабилизации экономики. По сути, это финансовые активы, которыми напрямую распоряжается правительство, а не Федеральное Собрание посредством бюджета. С 1 февраля 2008 года Стабилизационный фонд был разделён на две части: Резервный фонд (1 825,28 млрд. руб. – по состоянию на 01.05.2012) и Фонд национального благосостояния (2 трлн. 619,52 млрд. руб. на 01.05.2012). Общий объём средств, которые будут зачисляться на счёт нефтегазового трансферта, установлен бюджетным законодательством и привязан к размеру валового внутреннего продукта (ВВП), с 2010 года данный объём фиксируется в размере 3,7% ВВП.

- Вы хотите сказать, что деньги налогоплательщиков размещались за границей в разного рода учреждениях? Именно так и осуществлялся экспорт капитала для поддержания других государств?

– Именно так, но это не всё. При наличии собственных средств и в ФНБ, и в Стабфонде у нас стали наращивать долг. А наши деньги они инвестировали в те же иностранные гособлигации под 0,5–1%, а иногда и с отрицательной доходностью с учётом курсовой разницы. Сами же заимствовали под 7–8% годовых.

– Кто конкретно заимствовал?

– Правительство. Это повторилось и в 2011 году, и в 2012-м…

– И много позаимствовали?

– Очень много. У нас огромный рост госдолга и огромные затраты на обслуживание этого долга.В 2012 году чистых заимствований было свыше 800 миллиардов рублей, а по итогам года Резервный фонд пополнили на 1,6 триллиона рублей. В 2013 году чистых заимствований запланировано на 600 миллиардов рублей. А что такое 600 миллиардов? Это наши федеральные расходы на образование. При этом запланировано пополнение Резервного фонда на 370 миллиардов рублей, в этот же год. Но это по плану. На самом деле тоже будет триллион с лишним.

– То есть одновременно занимаем под 7–8% и вкладываем свои же деньги под 0,5%. Это что же за математики такие у них? Кто манипулирует?

– Бюджет представляется правительством. А Дума эти бюджеты утверждает. Из года в год. Потому что большинство в Госдуме – это «Единая Россия». Всё это можно было назвать мошенничеством. Но всё, что проголосовано, то приобрело силу закона.

Технологическая цепочка для вывоза капитала из страны

– А ещё в прошлом году принято так называемое «Бюджетное правило», которое прописывает, что в Резервный фонд и в ФНБ, то есть в чужие экономики, нужно направлять ещё больше средств. Если раньше в Резервный фонд отправлялась только экспортная пошлина на нефть, то с этого года – и экспортная пошлина на газ, и налог на добычу полезных ископаемых. При этом предписывается закладывать в бюджет не ту реальную цену на нефть, которая будет, а условную среднестатистическую за последние пять лет. В общем, китайская грамота. Раньше ошибались на триллионы, теперь и подавно.

Интересный факт: приняли новое «Бюджетное правило» 25 декабря.

– Прямо под Новый год, как у нас говорят: «под ёлку», когда уже все пьяные были. Принимали, наверное, под звон бокалов…

– …и под аккомпанемент оскорблений, близких к площадной брани, депутата Макарова, когда я выступала против данной идеи.

– Я так понимаю, после принятия этого документа выстроилась целая технологическая цепочка для вывоза капитала страны.

– Совершенно верно. Сначала – формирование Резервного фонда, затем вливание в него наших бюджетных денег, потом их вывод и размещение в иностранных экономиках под 0,5–1% с одновременным заимствованием средств под 7–8%.Теперь оказывается, что эти деньги плохо управляются и обесцениваются.А чтобы деньги из-за низкой доходности мёртвым грузом не лежали, их надо отдать в ОАО «РОСФИНАГЕНТСТВО», причём уже не государству, а в коммерческую структуру.

– Мне почему-то кажется, что я уже знаю, кто эту структуру возглавит. Случайно не Алексей Леонидович Кудрин?

– Думаю, мы очень скоро всё узнаем. Во всяком случае, данное изобретение всё того же клана.

– Вы думаете, что это всё-таки произойдёт?

– Зависит от реакции общества, и она уже есть. На сайте www.mypetition.ru организован сбор подписей против закона о Росфинагентстве.

– И что же пытаются до общества донести сами авторы? Или им на общество совсем наплевать?

– Такого ещё в мире не было. И действительно, ни в одной цивилизованной стране не допустили бы такого, чтобы одна и та же структура средства размещала, и она же управляла долгом. Более того, в любом финансовом учреждении, например банке, эти операции разнесены. Тот, кто занимает, – не размещает. Потому что здесь возможны огромные спекуляции. А если это ещё и государственные средства, да в таком большом объёме, то это просто масштабные финансовые инсайдерские манипуляции.

– Возникает великий соблазн самому себе давать в долг и забирать разницу в 6%. В денежном выражении разница может составить семизначные числа! А кто в Госдуме защищает этот проект?

– Андрей Макаров. И защищает очень хитро. Дескать, закон пока ещё не совершенен, мы его подправим, и будет всё хорошо.

– Но он, кажется, сказал: «никакого ОАО»…

– Не имеет значения, чем это будет. Если это не правительство или не Центральный банк, а ОАО, Госкорпорация или прочие «рога и копыта», то это уже антиконституционно. Потому что в статье 7 нашей Конституции записано, что Российская Федерация – социальное государство, главная задача которого - обеспечение достойной жизни граждан. Функции Центрального банка определены в 75-й статье: обеспечение стабильности денежного обращения и устойчивости рубля. Значит, если Резервный фонд служит для поддержания устойчивости рубля, он должен быть в ЦБ. Если мы собираемся его тратить, его средства должны быть в бюджете. Иного не дано. Более того, средства, полученные от налогоплательщиков, должны быть направлены на расходы бюджета. Бюджетные траты тоже определены в Конституции: образование, здравоохранение, поддержка территорий и т.д. Игра на фондовом рынке не является функцией государства.

Китайское тело с норвежскими ушами

– В России игра на фондовом рынке во все времена называлась спекуляцией. Получается, что группа лиц хочет отдать спекулянтам все наши деньги. А народные избранники от «Единой России» их ещё и поддерживают?

– Ни одно государство в мире не играет на своём собственном фондовом рынке. Но авторы проекта разводят публику, приводя в пояснительной записке отдельно взятые примеры из зарубежного опыта. Мне это напоминает парочку анекдотов. В одном предлагают вывести новую породу. Уши – от осла, туловище – от бегемота, а хвост – от крокодила, потому что длинный и красивый. А на самом деле аналогичный случай был в Тамбове, но там всё дело было в тракторе.

Начнём с Китая, с инвестиционной корпорации CIC. Она использует часть золотовалютных резервов, и это именно резервы ЦБ, тут нет денег налогоплательщиков, которые необычайно растут – от 350 до 450 млрд. долларов в год. Корпорация целенаправленно скупает активы по всему миру по чёткой стратегии с использованием всех возможностей государства. Главным образом нацелились на активы в транспортной инфраструктуре. Морские порты и аэропорты. Лондон, Роттердам, другие портовые города, в том числе Санкт-Петербург. Скажу больше, они заключили соглашение и с нашим Фондом прямых инвестиций. Сделано это, чтобы прикупить наши активы, которые пойдут на приватизацию. Для нас это будет приватизация, а для Китая – национализация наших объектов, да ещё с нашей финансовой помощью.

– То есть «Аэрофлот» может стать китайским. А порт Ванино в Хабаровском крае? Причём с китайской стороны выступает государство, и в интересах своих граждан.

– Аналогичный случай с Норвегией. Бывший нефтяной фонд, который теперь стал называться пенсионным, он управляется Центральным банком. На сегодняшний день в нём скопилось около 500 млрд. долларов. Средства, полученные от нефти, идут в бюджет либо в этот фонд. Кстати, пенсионеры у них не делают отчисления на накопительную часть пенсии – она формируется за счёт фонда. Причём это всё сделано после того, как Норвегия стала занимать первые строчки по всем показателям качества жизни. Дороги построены, жильём все обеспечены, гидроэнергетика по всей стране как вечный двигатель. Среди населения нет ярко выраженного имущественного неравенства.И при этом Пенсионный фонд не управляет госдолгом и не осуществляет заимствований.

В качестве красивого примера авторы закона ссылаются на «Франс Трезор». Но дело в том, что это государственное агентство Франции не является акционерным обществом, а составляет часть министерства экономики и финансов. Оно лишь выведено в отдельную структуру. Связано это с тем, что у Франции, так же как у Германии, теперь нет национального эмиссионного банка, который мог подпечатыванием своей валюты, эмиссией, регулировать кассовые разрывы. Бюджет Франции дефицитный, и после вступления в зону евро страна не имеет возможности использования кредитов ЦБ на финансирование кассовых разрывов, у них теперь новые задачи – минимизация расходов на обслуживание долга при покрытии кассовых разрывов. У них при этом не формируется Резервный фонд, а золотовалютные резервы на 70% обеспечены золотом. А у нас эта задача вообще не стоит, потому что бюджет России профицитный, в остатках всегда лежит 1 триллион, задачи покрытия кассовых разрывов нет.Нам займы вообще не нужны.

«Я другой такой страны не знаю»

– То есть самое главное преступление кроется в искусственно созданном профицитном бюджете, когда у народа отнималось до 50% его же денег. Из-за чего не построены дороги, не построено жильё, недофинансированы бюджетные сферы.

– Потому что деньги, которые получают от нефти и газа, вкладывают в чужую экономику. А для того чтобы финансировать наши расходы, доят малый бизнес, доят население, заставляют платить акцизы на бензин, повышают и без того высокие тарифы. Получается замкнутый круг. И спрашивается, за счёт чего коммерческая организация «Росфинагентство» получит более эффективную доходность? Разрешённые активы остаются те же самые. В соответствующих статьях бюджетного кодекса ничего не меняется. Вложить можно туда, куда сегодня вкладывает ЦБ.

– Цели и возможности те же самые, так в чём же разница?

– В том, во-первых, что у акционерного общества информация становится закрытой. А во-вторых, ЦБ по закону все операции по бюджету делает бесплатно или безвозмездно. А вот акционерное общество за все эти операции будет получать вознаграждения и компенсацию расходов.

– Даже если не будут воровать, там будут сидеть детишки Чубайсов – Кудриных или они сами и получать миллионные зарплаты. Похоже, в правящем клане подросла смена, которую надо пристроить.

– Чтобы убедиться в правильности догадок, достаточно заглянуть в отчёты по таким акционерным обществам, как ВТБ или РУСГИДРО. Отчисления на вознаграждение руководящего персонала превышают выплаты по дивидендам в государственный бюджет.

– Интересно, в «Единой России» и «Народном фронте» хотя бы понимают, какую подлость для всего населения России им предлагают узаконить?

– Это покажет голосование.