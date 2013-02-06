Во взаимоотношениях правительства и Госдумы сложилась ситуация, напоминающая один из ранних рассказов А.М. Горького – «Челкаш». В нём портовый босяк и ловкий вор Челкаш взял на воровское дело деревенского парня «от сохи» Гаврилу.

Когда пришло время делить деньги за украденное, Гаврила принялся умолять Челкаша отдать ему всё: босяк их, мол, по-любому пропьёт, а Гаврила в землю, в крестьянство пустит. Отдал ему деньги Челкаш, а тот с дури признался, что хотел даже убить его. Челкаш деньги отобрал назад, а Гаврила запустил ему булыжником в затылок: деньги всё равно забрал. Босяк остался босяком…

В нашем тяжёлом случае Госдуму можно сравнить с Челкашом, а исполнительную вертикаль, которую олицетворяет правительство, – с деревенским Гаврилой. Он уже лет пять вьёт из Думы-Челкаша верёвки, лишая его год от года денег и влияния. Так и слышится, как министры уговаривают депутатов: отдайте нам право распоряжаться бюджетом по своему усмотрению! Зачем оно вам?

Заметно несколько волн, на которых депутатов Госдумы плавно опускают ниже плинтуса. Первая приходится на 2007–2008 годы, когда министру-либералу Кудрину удалось уговорить слуг народа лишить себя по собственной воле основных бюджетных полномочий. К примеру, бюджетная классификация, которая утверждалась отдельным федеральным законом, сегодня принимается приказами Минфина. Депутаты отказались от основной функции всех парламентов мира – контролировать классификацию бюджета по статьям. Далее. Из Бюджетного кодекса – основного оружия депутата, они исключили важнейшую парламентскую функцию – установление порядка составления проекта бюджета.Тоже подарили Минфину.

А вот ещё. С 2008 г. Дума утверждает только общий объём дохода бюджета. Его постатейная классификация – то есть «от чего и сколько» должно быть получено в следующем финансовом году – тоже отдана на откуп правительству. Депутаты отказались от контроля за постатейными доходами бюджета. Им предложили на утверждение «чёрный ящик». По-русски это называется – пустить козла в огород. И это ещё не всё.

Вместо четырёх чтений проекта бюджета в Госдуме их стало три. Хотя закон о бюджете – важнейший из важнейших. Во всём мире при его принятии спорят с правительством до хрипоты. У нас депутаты согласились рассматривать в третьем чтении только ведомственную структуру расходов федерального бюджета. А вот процедура её рассмотрения Бюджетным кодексом уже не предусмотрена. То есть – голосуйте за то, что придумали в правительстве.

А как вам изъятие из Бюджетного кодекса нормы по ограничению перемещения бюджетных ассигнований из статьи в статью? С 2008 г. правительство без ведома депутатов может перекидывать бюджетные деньги, к примеру, со строительства дорог на строительство какой-нибудь госрезиденции. Таких ежегодных и бесконтрольных изменений в расходовании наших с вами денег в год насчитывается уже более 50. Пилят?

А знаете ли вы, депутаты, что подарили Минфину право предоставления бюджетных кредитов и субсидий юридическим и физическим лицам? И одновременно – правом списывания с государственного внутреннего долга долговых обязательств, не предъявленных к погашению кредитором в течение периода исковой давности. То есть сами дали «попилить», сами и списали.

Но вот мы добрались и до главного. 30 сентября 2010 г. депутаты принимают Федеральный закон об очередном «извращении» Бюджетного кодекса. Отныне правительству предоставлено право самостоятельно и анонимно использовать деньги Резервного фонда и остатков средств федерального бюджета. Позднее депутаты разрешают размещать деньги Фонда национального благосостояния на депозиты Внешэкономбанка.

Поэтому кудринская идея создания ОАО «Российское финансовое агентство» стало естественным продолжением удушения Госдумы со стороны властной вертикали. Такими гигантскими деньгами, как весь бюджет страны и все стабилизационные фонды, вышедшие из-под контроля парламента, нужно по-хозяйски управлять. Остался последний штрих.

Следующий бюджет страны правительство Медведева, или кто там за ним стоит, планирует сделать «Программным». Он перестанет в принципе быть понятной сметой доходов и расходов государства. Вместо неё появится список Федеральных целевых программ.Их будет 50–60. И утверждаться они, опять же по закону, будут не Госдумой а правительством. Депутаты, сами того не понимая, становятся никому не нужны. Ну разве что покричать о вреде гомосексуализма. Что касается финансирования партий, то исчезает так называемая инвестиционная привлекательность депутатского мандата: денег можно потратить много, а до пирога всё равно не допустят. Так и до требования Болотной недалеко – о роспуске Думы. Но не из-за фальсификации выборов, а по ненадобности.

В советские времена были люди, которые могли сделать всё: достать финский унитаз, болоньевый плащ и даже югославские сапоги. Их называли «нýжники».В наше время появились «ненýжники». Понимают ли они, что своими ногами мостят себе и миллионам своих избирателей дорогу на биржу труда? Осталось совсем немного.

Подробности завершающего процесса краха российского парламентаризма обязательно прочитайте на с. 3,7 в интервью депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой. Похоже, она последняя, кто понимает, по ком звонит колокол.