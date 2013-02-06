ЕС говорит: «давайдасвидание!»

По оценкам российских экспертов, контактирующих с европейскими политиками в Брюсселе, Евросоюз начал пересмотр отношений, сложившихся с Россией в последние 10 лет. Связано это со следующими обстоятельствами.

Главное – с ослаблением газовой зависимости ЕС от «Газпрома». Но не менее важное заключение состоит в том, что в верхушке политических и деловых кругов Европы вдруг пришли к неожиданному для нас выводу: современная Россия не модернизируема. Она и сама не модернизируется, и не принимает помощи в модернизации. Руководство страны во главе с президентом этой модернизации просто не хочет.

Что будут делать брюссельские чиновники, полностью не понятно. Но очевидно, что стоит ждать их дистанцирования от Москвы. Это может включать в себя свёртывание экономических связей и прекращение разговоров о едином европейском пространстве от Лиссабона до Владивостока. Поутихнут и разговоры об общечеловеческих ценностях, объединяющих Европу и Россию. Дискуссия в Брюсселе ведётся лишь по вопросу, как именно следует дистанцироваться?

Один вариант – со скандалом. То есть давить на Путина в вопросе нарушения прав человека, критикуя его, и делать на этот счёт соответствующие заявления.

Другой вариант – без скандала. Это означает закрыть глаза на то, что происходит у нас в стране. А вести себя с нами так же, как, к примеру, с Саудовской Аравией.

Скорее всего, переговоры с Россией о безвизовом режиме сойдут на нет, и в итоге будут прекращены. По этому вопросу социалисты, находящиеся у власти почти во всех странах ЕС, ставят вопрос просто: хотите безвизового режима – давайте свободы гомосексуалистам и иным меньшинствам. К примеру, Украина и Молдова гораздо ближе к достижению соглашений с ЕС о безвизовом пространстве, чем Россия. Там потихоньку, шаг за шагом, выполняют все необходимые для этого требования ЕС, и реально движутся к достижению соглашений.