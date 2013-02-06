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Как Путину вернуть Баренцево море

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Подготовил Виктор КРЕСТЬЯНИНОВ ]

Как Путину вернуть Баренцево море

«АН» не раз писали о договоре по разделу Баренцева моря, который был подписан в период президентства Дм. Медведева в 2010 году. По этому документу Норвегии отошли огромные промысловые территории, богатые различными морепродуктами и рыбой. К тому же Баренцево море имеет для России огромное стратегическое значение. Это единственное наше море со свободным выходом в западном направлении – в Атлантический и Мировой океан. А расположенный на Кольском полуострове незамерзающий порт Мурманск позволяет круглогодично базировать здесь торговый, рыболовный, ледокольный атомный флоты и корабли Военно-морского флота (ВМФ) России.

При  проведении переговоров с Норвегией российская сторона не использовала своё преимущество в протяжённости береговой линии, положений Договора о Шпицбергене (1920 г.), исторически сложившейся границы Полярных владений России (1926 г.) и целого ряда других выгодных для нас аргументов. После вступления договора в силу стало ясно, что российское политическое руководство приняло ошибочное решение о предпочтении интересов нефтегазовой отрасли интересам рыбаков. Этот перекос оказал большое влияние на определение окончательных координат линии разграничения.

Из-за скандального договора создалась реальная угроза потери западной, самой продуктивной для промысла части Баренцева моря. Ежегодно там добывается до 350–370 тыс. тонн морских живых ресурсов стоимостью 15–20 млрд. рублей. Причём в отличие от углеводородов эти ресурсы возобновляемые – они могут использоваться вечно.Более того, документ, одобренный Дм. Медведевым, не отвечает главному критерию – справедливости. Как же минимизировать для нашей страны негативные экономические и политические последствия? Российские рыбаки предлагают властям страны осуществить целый комплекс мер, состоящий из 12 шагов.Эту «дорожную карту для президента» сформулировал бывший замминистра рыбного хозяйства СССР, а ныне председатель Координационного совета работников рыбного хозяйства Северного бассейна России Вячеслав Зиланов.

1. Необходимо уведомить Норвегию о том, что в районе архипелага Шпицберген российские суда продолжат осуществлять рыбный промысел с соблюдением мер регулирования и правил рыболовства, принятых в Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Контроль над деятельностью судов под флагом России осуществляется в данном районе только российскими компетентными органами.

2. Предложить Норвегии провести специальные переговоры на межправительственном уровне для выработки и принятия единых мер регулирования и правил рыболовства, гармонизированных процедур проверки их исполнения как российскими, так и норвежскими судами. А также мер наказания в случае их нарушения по всем промысловым районам Баренцева моря независимо от зон юрисдикции.

3. Направить Норвегии заявление Государственной думы, которое было принято ею в период ратификации, о неизменности позиции России по неукоснительному соблюдению Договора о Шпицбергене (1920 г.) и непризнание нами так называемой норвежской 200-мильной рыбоохранной зоны, введённой вокруг архипелага Шпицберген.

4. Предложить Норвегии провести переговоры относительно внесения поправок в Приложение 1 Договора 2010 г., касающихся вопросов рыболовства. Для этого передать норвежской стороне разработанные специалистами-практиками и утверждённые Росрыболовством соответствующие предложения по данному вопросу.

5. Провести консультации с первоначальными участниками Договора о Шпицбергене 1920 г.: Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией и Швецией о практическом применении его положений. Необходимо поднять вопрос о правомерности введения Норвегией 200-мильной рыбоохранной зоны вокруг архипелага Шпицберген и распространение на этот морской район норвежской юрисдикции и суверенитета.

6. Отказаться от расширения российской исключительной экономической зоны за пределы 200 миль за счёт якобы полученного от Норвегии «Специального района». Так как это противоречит соответствующим положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Этот «Специальный район» площадью всего 3,4 кв. мили не имеет никакого значения для отечественного рыболовства. Нет в нём и углеводородных ресурсов.

7. Провести независимую экспертизу положений Договора 2010 г. и приложений к нему на соответствие их национальным интересам России и нормам международного права с привлечением для этого авторитетных отечественных и зарубежных специалистов. По результатам экспертизы принять решение о целесообразности внесения в Договор 2010 г. соответствующих поправок либо о его денонсации.

8. Разработать и принять на национальном и международном уровнях специальные экологические требования для разведки и разработки углеводородных ресурсов на шельфе. При этом необходимо отдать предпочтение сохранению традиционного рыболовства, окружающей среды, видового разнообразия и генофонда морских живых ресурсов.

9. Выступить с инициативой создания российско-норвежского Центра мониторинга состояния морских живых ресурсов и контроля за деятельностью рыбопромысловых судов в Баренцевом море. А также Международного арбитражного суда по спорам, связанным со всякой хозяйственной деятельностью в морском районе вокруг архипелага Шпицберген.

10. Отменить приватизацию единственного в Северном бассейне государственного предприятия – Архангельского тралового флота (АТФ). Необходимо преобразовать его в государственное федеральное предприятие – рыбопромысловой разведки и научно-исследовательского флота Северного бассейна. Возложить на это предприятие задачи по обеспечению рыбодобывающих компаний Северного и Западного бассейнов сырьевой базой и выявлению новых районов и объектов промысла в северо-западном секторе Арктики, включая Баренцево, Белое, Карское, Гренландское и Норвежское моря.

11. Разработать и принять федеральную целевую программу строительства современного арктического научно-поискового флота для мониторинга за состоянием живых морских ресурсов и выявления дополнительной сырьевой базы для отечественного рыболовства в вышеперечисленных морях.

12. Проанализировать ранее принятые ошибочные решения в отношении переговоров по данному вопросу и системы формирования состава делегации. На основе анализа усовершенствовать процедуру принятия решений соответствующими компетентными российскими органами. Необходимо в будущем предусмотреть участие профессиональных общественных неправительственных организаций, представителей бизнес-сообщества и региональных органов исполнительной и законодательной власти.

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