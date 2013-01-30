Квартирный вопрос испортил РПЦ

Весь 2012 год Русскую православную церковь (РПЦ) сотрясали скандалы. Не успокоилась ситуация и после новогодних праздников. Устои Церкви пошатнул очередной громкий конфликт, похожий на настоящий детектив. В далёком сибирском Омске началась «битва митрополитов» – владык испортил квартирный вопрос. Епархиальные власти пытаются отобрать всё движимое и недвижимое имущество у старейшего иерарха, епископа на покое, митрополита Омского и Тарского Феодосия (86 лет). К тому же это громкое дело неожиданно пролило свет и на историю появления патриарших золотых часов.

Всё началось в 2011 г., когда Священный синод своим решением отправил митрополита Феодосия на покой – проще говоря, на пенсию. Понятно, когда человеку под 90, ему трудно в полной мере выполнять административные функции. Однако спокойной жизни у старца не получилось. Новый омский владыка митрополит Владимир обвинил его в присвоении церковного имущества. Санкцию на возврат похищенного дал патриарх Кирилл. По словам Владимира, Святейший сказал ему: «Сделайте всё, чтобы он вернул то, что полагается Церкви». А список якобы украденного не мал: дом, машины, картины и даже… иконы.

Такие обвинения возмутили многих омичей – старый владыка имеет огромный авторитет. Но если церковные власти так обходятся с человеком, возглавлявшим епархию 25 лет, то чего ждать простым смертным. Это звучит странно, но уже кажется, что на свою беду Феодосий имеет слишком хорошее здоровье. Не дай бог дожить до таких мук.

От Смоленска до Омска

Жизнь митрополита Феодосия неразрывно связана с РПЦ. Он родился в далёком 1927 г. в Польше. В 1945 г., будучи послушником, стал свидетелем знаменитого Поместного собора, прошедшего в Москве и официально утвердившего название «Русская православная церковь». После собора будущего митрополита представили новоизбранному патриарху Алексию I, который и благословил его на служение.

Более того, Феодосий долгие годы дружил с патриархом Алексием II. Их связывала похожая судьба. Оба родились в семьях священников дореволюционной России. В школьные годы воспитывались за пределами СССР: будущий патриарх – в Эстонии, а омский владыка – на Западной Украине. Почти одновременно заканчивали духовную академию в Ленинграде, затем стали епископами.

В 1972 г. Феодосий возглавил Смоленскую епархию, занимающую в негласном рейтинге русских митрополий одну из ведущих позиций. Владыка служил в Смоленске 12 лет, до тех пор пока в 1984 г. туда не был переведён архиепископ Кирилл – нынешний патриарх. О подробностях этой давней истории и о личных отношениях архиереев известно мало.

Впрочем, есть конспирологическая версия. Между епископами могли возникнуть разногласия: они принадлежат к разным церковным «партиям». В околоцерковных кругах Кирилл считается ставленником митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима (Ротова). Того самого, что очень любил бывать в Ватикане и даже умер там при загадочных обстоятельствах. В 1978 г. на приёме у римского папы Иоанна Павла I он выпил то ли чашечку кофе, то ли бокал вина – и тут же упал замертво. Всё это до сих пор даёт поводы историкам выдвигать самые невероятные версии его гибели, а конспирологам обвинять Никодима в экуменизме и сближении с католиками.

В свою очередь владыка Феодосий представляет «старую гвардию архиереев» – он попросту старше Кирилла почти на 20 лет. В 1984 г. нынешний патриарх был «юным» епископом – 38 лет, а Феодосий «аксакалом» – почти 60. Так что «осадок» от такой рокировки видимо остался.

Здесь будет город-сад

В 1986 г. Феодосия отправили в Сибирь, как тогда говорили, «на покраснение». Архиерея тепло встретили в Омске. Правда, встречающих было немного: в то время в епархии насчитывалось всего шесть приходов. За годы правления митрополита многое изменилось. Сейчас только монастырей насчитывается шесть, а храмов уже почти двести. Конечно, много усилий для этого приложил и бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев, с которым у владыки сложились прекрасные отношения.

Все годы расцвета христианства в Сибири митрополит Омский и Тарский жил очень скромно, в старом одноэтажном доме довоенной постройки, принадлежавшем епархиальному управлению. Хотя жить там в советское время было смертельно опасно. И это не преувеличение.

Почти 40 лет назад, в 1974 г., именно в этом доме был зверски убит предшественник Феодосия архиепископ Мефодий. Убийца проник в его жилище ночью, нанёс владыке множество ударов бронзовой статуэткой, ножницами, затем сломал 60-летнему священнику шею и, в конце концов, задушил шнуром от электролампы. Маньяка искали шесть лет, поймали. Но многие верующие до сих пор уверены, что настоящий злодей так и не был найден.

Именно этот «кровавый особняк», в котором Феодосий проживает и сейчас, стал причиной скандала. Митрополит Владимир заявил, что старый владыка незаконно присвоил себе церковную недвижимость, которую нужно вернуть. Да и другого добра к «загребущим рукам» Феодосия якобы прилипло немало. Возможно, формально новое руководство и право – монах не может иметь собственности и всё его имущество принадлежит РПЦ. Но многие в Омске называют такое положение дел издевательством.

Неужели заслуженный человек не может спокойно встретить смерть в привычной обстановке? Неужели его надо лишать подаренного недорогого автомобиля и, к примеру, заставить добираться до поликлиники пешком? Неужели монах не может иметь икон, которые ему дарили художники? Если так продолжить дальше, то и нательный крест с подрясником с Феодосия надо снять – пусть вернёт Церкви. А если не будет отдавать, неужели вызовут полицию или даже ОМОН? Вряд ли. Местные силовики наверняка откажутся от такой «почётной обязанности». Придётся приглашать из Москвы. Звучит брутально, но за премию столичные правоохранители с любого снимут последнее исподнее. Примеров достаточно.

Ташкент – город хлебный

То, что происходит на наших глазах, выглядит невероятным. Не с Луны же свалились новые омские епархиальные власти. Нет. Митрополит Владимир тоже уважаемый епископ с весьма интересной судьбой. Он родился в 1940 г. в Бессарабии в семье молдавского крестьянина. Окончил Московскую духовную академию. В 1965 г. был рукоположён митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом, тоже ставшим затем патриархом.

В 1990 г. Владимир назначен епископом Ташкентским и Среднеазиатским. Прожил в столице Узбекистана более 20 лет. Всей душой прикипел к Средней Азии, вёл большую миссионерскую работу. Преобразовал духовное училище в семинарию, где и проработал долгие годы ректором. Судя по всему, сейчас к его мнению прислушивается и патриарх Кирилл, давший ему поручение навести «железный порядок» в Омске.

Есть у Владимира и знаменитые ученики. Ташкентскую семинарию всего за два года экстерном закончил бывший министр здравоохранения России Юрий Шевченко. Тот самый хозяин апартаментов, расположенных прямо под «нехорошей квартирой» Святейшего в «Доме на набережной», напротив Кремля. Из-за ремонта этой жилплощади и была засыпана плотным слоем «нанопыли» квартира Кирилла, который отсудил за это «богохульство» у Шевченко почти 20 млн. рублей.

В начале тысячелетия Владимир рукоположил в священники актёра и режиссёра Ивана Охлобыстина. Через две недели после знакомства с митрополитом он стал дьяконом, а ещё через пару месяцев – священником. Столь яркая карьера была воспринята церковным народом в штыки, многим «шут в рясе» слишком мозолил глаза. А известие о том, что Владимир допускает приезд Ивана в Омск для съёмок фильмов на православную тематику, повергло в ужас многих сибирских верующих.

Удивляет обычных прихожан и страсть нового начальства к роскоши. В отличие от старого митрополита, предпочитавшего «Волгу», Владимир ездит на внедорожнике Lexus LX 570, стоимостью несколько миллионов рублей. Всё это вызывает законные вопросы у омичей. На днях, объясняя свою любовь к роскоши, митрополит Владимир неожиданно раскрыл тайну происхождения золотых часов патриарха Кирилла. Причём даже осудил его: «Я знаю, что патриарху часы подарил Медведев. Почему он эти часы спрятал? Это нехорошо с его стороны».

Совесть есть?

Похоже, митрополит Владимир в душе всё же понимает несправедливость ситуации, когда одним можно иметь всё, а у других на старости лет отнимают последнее. Пресс-служба епархии утверждает, что никто не против, чтобы владыка Феодосий продолжал жить в злополучном доме. От него требуется лишь вернуть право собственности на недвижимость РПЦ. А сам ушедший на покой митрополит может в любую минуту переехать в Москву, где для него «готов и стол и дом». В ответ верующие, знакомые с ситуацией изнутри, лишь громко смеются – не верят. И на это есть причины.

Почти никто из церковных деятелей не вступился за опального владыку. Местные священники боятся писать обо всём происходящем в столицу. Конечно, такую позицию можно оправдать – у всех семьи, дети. Попадёшь в опалу, церковную жизнь придётся оставить. Но совесть мучает. Многие тайно спрашивают у мирян, не боящихся посещать Феодосия, как там поживает старый архиерей.

Защитить опального владыку пытаются простые омичи, местные журналисты. Заступился и бывший губернатор Л. Полежаев, который заявил, что ему обидно и стыдно за людей, «наносящих непроходящее оскорбление пастырю, отдавшему служению, вере и людям всю свою жизнь». Сам же митрополит Феодосий молчит. Что у него творится в душе – знает только Бог.

Но служить ему не дают даже в самом захудалом храме. Ещё обвиняют в том, что разгуливает по городу с посохом, а это символ архиерейской власти. Но с чем же ещё ходить старому человеку? По мнению верующих, цель всей этой возни выдавить авторитетного пастыря из Омска. Как только он появляется на людях, возникает подобие крестного хода. Никакой власти это не понравится. Как не понравился и шквал аплодисментов, которыми верующие благодарили Феодосия после его последней службы. Владыка едва смог их остановить – храм всё-таки не место для оваций.

Не выплеснуть с водой ребёнка

Можно понять патриарха Кирилла, которому нашептали о несметных богатствах, украденных Феодосием у Церкви. Но такая борьба за финансовую дисциплину может не оставить камня на камне от авторитета РПЦ. На прошлой неделе страсти накалились до предела – ещё немного, и в ход пойдёт совсем уж «убойный» компромат. Непонятно только, как можно гнобить старика митрополита и одновременно требовать вводить в школе новый предмет – «Основы православной культуры». Чисто по-человечески надо отстать от старейшего архиерея. Отправили с благодарностью на покой – так оставьте в покое.