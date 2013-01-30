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Грузия возвращается в СНГ?

№ 4(346) от 31.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]

Грузия возвращается в СНГ?
Б. Иванишвили

Грузинское общество взбудоражено. Во вторник 29 января появилась информация о том, что Тбилиси уже ведёт переговоры о возвращении страны в Содружество Независимых Государств (СНГ). Причём это не слухи. Такое заявление сделал директор первого департамента стран СНГ МИД России М. Евдокимов. По его словам, со стороны Содружества препятствий не будет: «ни одна из стран СНГ не будет против возвращения Грузии».

Всё это дало возможность сторонникам уходящего в отставку президента М. Саакашвили сразу же обвинить правительство страны в ползучем перевороте. Напомним, что именно по инициативе Миши после пятидневной войны 2008 года Тбилиси разорвал все отношения с СНГ. И вот – новый поворот. Премьер страны Б. Иванишвили действительно демонстративно поворачивает страну лицом к Москве. На форуме в Давосе он сам подошёл к Дм. Медведеву и общался с ним несколько минут. Такого не было давно. Лидеры наших стран не общались уже четыре года – с момента разрыва дипломатических отношений.

При этом грузинский премьер постоянно заявляет, что Грузия не будет поворачиваться пятой точкой и к Западу. Получится ли у страны стоять в такой невероятной позе, покажет ближайшее время. Впрочем, слишком тесное сближение с Россией даже сейчас представляется маниловщиной. Возвращение Грузии в СНГ будет означать её фактическую капитуляцию и признание потери Абхазии и Южной Осетии. А если эти микрогосударства тоже войдут в Содружество? Президент Абхазии в сентябре 2008 г. уже делал заявление с просьбой принять его страну в СНГ.

Так что ситуация во многом патовая. И Кремль виноват в этом не менее Тбилиси. Многие эксперты уверены, что Дм. Медведев совершил ошибку, поторопившись признать независимость двух новых кавказских стран. Это решение не отыграть назад. В 2008 г. вполне можно было ограничиться лишь объявлением Россией протектората над спорными территориями. Как теперь решать грузинский вопрос, вряд ли понимают и нынешние власти в Кремле.

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