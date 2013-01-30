О чём шептались «жирные коты» в Давосе

Закончившийся недавно Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе почти не принёс сюрпризов. Однако в кулуарах этого «слёта миллиардеров» происходило немало интересного. Как пишет западная пресса, наши магнаты активно делились со своими иностранными коллегами опасениями о дальнейшем ухудшении отношений Москвы и Вашингтона. Причём делали они это буквально шёпотом и на условиях анонимности.

Более всего российских воротил большого бизнеса беспокоит подписанный Б. Обамой «акт Магнитского». Они серьёзно опасаются, что этот закон может быстро распространиться на Великобританию и весь Евросоюз. В результате пострадают их жизненно важные интересы, которые и без того ущемлены на родине. Как прикажете рулить бизнесом, если невозможно быстро перевести в Лондон парочку миллиардов долларов. Где «парковать» всё нажитое непосильным трудом?

По утверждению заокеанских СМИ, по отношению к этой проблеме наши олигархи и простые миллионеры «с улицы» выступают единым фронтом. Любопытно, что ещё недавно всех их совершенно не интересовала судьба какого-то юриста Магнитского, о котором многие и слышать не хотели. Цены на нефть держатся на высоком уровне, и значит, можно без проблем извлекать в России сверхприбыли и перекачивать их за бугор.

Но теперь события развиваются так, что скоро и детей будет некуда вывозить. Но Кремль «упёрся рогами» и только туже затягивает политическую удавку, которая стала вредить бизнесу. Словом, вопрос о смягчении позиции России встал ребром. Проблема лишь в том, кто осмелится пойти и доложить об этом В. Путину. Желающих пока нет.