Испытание голубым экраном

Телевизионные аналитики продолжают находить всё больше различий в выпусках ТВ-новостей о Путине и Медведеве.

Говорят, что каналам Центрального телевидения даны соответствующие указания. Показ мероприятий с участием г-на Медведева рекомендовано уменьшить. Особенно это касается его поездок в регионы страны.

Если никак нельзя обойтись без телесюжета с участием премьера, то следует делать упор на кадрах с не самой удачной мимикой. А также с неудачными высказываниями.

Особо следует акцентировать внимание на показе заседаний правительства и совещаний его членов, проводимых Медведевым по непопулярным у населения вопросам. Например, по мерам по ограничению курения или увеличению штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Или по тем вопросам, которые рядовым россиянам безразличны. Например, о проведении Интернета в деревню. В информационно-аналитических программах вполне допустимы блоки о сложной социально-экономической ситуации. Подавать их следует как отдельные примеры и недостатки, при общей неплохой ситуации. Ни в коем случае не как обобщения по всей стране.

В контрасте с таким показом премьера В. Путина показывают мудрым и прозорливым руководителем. Он заботится о простом народе и критикует по-народному нерадивых министров и чиновников.

Говорят, что Медведев уже выражает недоумение тем, как его показывают по «ящику». Его пресс-служба интересуется у руководителей телеканалов, с чем это связано.

По мнению политологов, связано это может быть с тем, что г-ну Медведеву силовики отвели совсем немного времени. В этом, в частности, уверен и бывший министр Кудрин. Говорят, что на одной из непротокольных встреч, он в очередной раз заявил, что уже в этом году готов сменить Медведева на посту председателя. Он считает, что ситуация в экономике и социальной сфере плохая. При нынешних мировых ценах на нефть денег на всё не хватит. В итоге его призовут в правительство. Больше, по его мнению, призывать на этот пост некого.