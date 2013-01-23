Кремлёвский креатив смешит США

После подписания Б. Обамой «акта Магнитского» отношения между Москвой и Вашингтоном продолжают накаляться. К американским санкциям присоединяются союзники США, причём их не нужно даже подгонять – готовы нагадить России добровольно. Словом, джинн вырвался из бутылки.

Кремль не намерен отступать. Там уверены: даже для самой хитрой американской задницы у нас найдётся симметричный и креативный ответ. В ответ на «акт Магнитского» Россия приняла два закона: вместо безликих цифр они имеют собственные имена – «Димы Яковлева» и «тюрьмы Гуантанамо».

В начале недели стало известно, что к «акту Магнитского» присоединилась Литва. Власти этой страны заморозили некоторые банковские счета в рамках расследования по делу об отмывании денег, полученных в России преступным путём. Более того, о возможности подобных мер заявили Кипр, Швейцария, Латвия. Ранее именно через эти страны из России выводились сотни миллиардов украденных долларов. Ответ за такое посягательство «на самое святое» не заставил себя ждать. Российские власти подготовили заокеанским поджигателям новой холодной войны «острую занозу». Она получила громкое название – «закон Гуантанамо».

Российский МИД с задором подошёл к делу. Там явно работает немало представителей пресловутого «креативного класса». Как заявил западным информагентствам замминистра иностранных дел Сергей Рябков, в МИДе приняли решение расширить обычный список граждан, которым запрещён въезд в нашу страну: «И для удобства назвали его «списком Гуантанамо». Это лейбл. Как виски «Джонни Уокер». Что и говорить – наши дипломаты знают толк в отличных 40-градусных шотландских напитках.

Впрочем, шутки в сторону. В российский список уже включены американские военные, возглавлявшие в разные годы тюрьму Гуантанамо, авторы «акта Магнитского», следователи и судьи, причастные к несправедливым, по мнению Москвы, приговорам российским гражданам. Кое-кто из них уже получил «на орехи». Так, в прошлом году во въезде в нашу страну было отказано американскому адмиралу Джеффри Харбисону. Ранее он был начальником Гуантанамо, а осенью 2011 года захотел посетить Россию. Говорят, очень интересовался курортами Северного Кавказа, мечтал увидеть стройки олимпийского Сочи и туристический кластер в Итум-Калинском районе Чечни. Но теперь вынужден довольствоваться злачными притонами Паттайи, чёрными гавайскими пляжами и белым хрустящим карибским песком, который ему и так надоел во время службы на Кубе.

Несмотря на такой «внушительный» эффект закона «имени кубинской тюрьмы», американские СМИ злорадствуют и пытаются убедить своих читателей, что в США совсем не заметили ответных мер России. И даже утверждают, что история про адмирала была просто придумана в России с целью пропаганды. А на самом деле бравый вояка всё-таки покатался на лыжах на Домбае, да и вообще владеет инвестиционной фирмой в Москве.

Так или иначе, но официально «список Гуантанамо» уже расширен до 71 человека. Только на днях в него было включено ещё 60 граждан США, и этим дело, похоже, не ограничится. Креатив в Думе и МИДе бьёт ключом. На днях там должны придумать ответ нью-йоркским хасидам. Они умудрились отсудить в США у нашей страны знаменитую библиотеку Шнеерсона, половина которой была национализирована ещё большевиками аж в 1918 году, а другая часть попала в Россию из Германии после окончания Второй мировой войны. Теперь же из-за отказа вернуть книги наша страна по приговору вашингтонского суда должна будет платить хасидам дань – 50 тыс. долларов в день (более 18 млн. долларов в год). В принципе можно было бы и отдать эти старые, не имеющие большой ценности еврейские фолианты. Но в Кремле уверены, что так «никаких волостей не напасёшься», – надо придумать ещё один закон. Главное – со звучным именем.

В результате клубок двухсторонних проблем запутывается всё больше и туже. А если к «акту Магнитского» решит присоединиться весь Евросоюз? Разговоры об этом идут уже давно – к таким действиям ЕС активно подталкивают англичане. Так действительно никаких законов не хватит.

За тем, как обходятся с нашей страной на Западе, внимательно наблюдают в Китае. В Пекине анализируют возможные ответы России. По мнению китайской прессы, во всей этой истории Кремль не должен «позволить США сделать из себя дурака». Золотые слова. Поэтому российским властям, если они хотят сохранить авторитет на Востоке, лучше прекратить «креативить» с симметричными и асимметричными ответами, а действительно наступить хотя бы на одну важную американскую или европейскую мозоль. Причём далеко её искать не надо – достаточно лишь слегка перекрыть кислород американскому транзиту из Афгана и перестать помогать французам в Африке.