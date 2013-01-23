В РЖД больше нечего «осваивать»

В среде высших управленцев РЖД вновь заговорили о том, что корпорацию покидает В. Якунин.

Главным преемником Якунина называют экс-губернатора Свердловской области А. Мишарина. С декабря 2012 года он занимает пост вице-президента РЖД.

А. Мишарин в РЖД является негласным лидером ещё «аксёненковских кадров». Имеется в виду Н. Аксёненко, занимавший с апреля 1997-го по январь 2002 года пост министра путей сообщения. При этом считается, что только А. Мишарин, реально работавший в системе железных дорог на крупных постах, может удержать ситуацию в этой госкорпорации. А ситуация в ней, по мнению экспертов, не самая блестящая. Лучшие активы г-ном Якуниным распроданы, инфраструктура железнодорожного хозяйства изношена и морально устарела. Все деньги куда-то улетучиваются, всё, что плохо лежит, – «осваивается». В том числе ближайшими родственниками. То есть всё очень по-современному.