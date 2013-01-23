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Большой привет из советского прошлого

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Большой привет из советского прошлого
http://novostey.com

В 1982 г. советский Минфин выпустил облигации 3%-ного госзайма. Когда случилась перестройка, а вскорости и финансовый коллапс, вагоны с этими облигациями отгружали на некоторые советские предприятия, в первую очередь оборонные. Директора предприятий обменивали целые поддоны этих облигаций на живые деньги за долю от номинала, чтобы выдать рабочим зарплату.

Казалось бы – столько воды утекло с той поры: облигации должны были рассеяться по мусорным бакам и истлеть на городских свалках. Ан нет – живут себе преспокойно в тиши банковских хранилищ и ждут своего часа. Похоже, он вот-вот пробьёт.

По сообщениям ряда экономистов, близких к правительственным кругам, ещё год назад глава правительства подписал некий закрытый документ. Отныне те самые советские облигации могут служить платёжным средством в процессе разворачивающейся на наших глазах новой и окончательной приватизации госимущества.

По указу Б. Ельцина ещё в 1992 году держатели акций должны были зарегистрироваться как их владельцы, с фиксацией соответствующих серий. В 1999 году Россия официально признала эти облигации гарантированным финансовым обязательством перед своими гражданами. Президент Б. Ельцин подписал соответствующий закон 162-Ф3 от 12.06.1999 года. Долг оказался весьма значителен. В пересчёте с советских рублей на нынешние облигаций было выпущено не меньше чем на 700 млрд. долларов США. Понятно, не все эти деньги могут «всплыть» сегодня в России. Много облигаций осталось в бывших республиках СССР. Но и того, что осталось в России, хватит намного. Правда – только избранным.

Облигация вполне может стать при новой приватизации тем же самым чубайсовским ваучером, которым одарили граждан России двадцать лет назад. Для участия в приватизации их нужно было скупать тысячами. Что и делалось теми, у кого были деньги. Сегодня заинтересованными лицами таким же образом давно скуплены советские облигации. Но трясти ими на аукционах, как раньше ваучерами, уже не придётся. Минфин будет по-тихому принимать их как оплату за приватизируемый объект. Псевдоденьги «капнут» на некий специализированный счёт ЦБ, чтобы с годами по-тихому рассосаться или быть списанными как «неликвид».

Любопытно, что на фоне рождения очередного «честного» способа отъёма собственности у государства находятся люди, которые о приватизации не думают вовсе. При этом являются держателями советских облигаций на 205 млрд. долларов.

Первый советский миллионер Артём Тарасов зарабатывал в годы заката СССР столько, что не знал, куда девать деньги. Ни валюты, ни земли с фабриками и заводами купить тогда было нельзя. Вот и скупал облигации госзайма. А в 1992 году, при Ельцине, перерегистрировал официально все принадлежащие ему серии. С той поры прошло 20 лет, и «советскому скелету» в шкафу советского миллионера стало тесно. Миллиарды начали проситься в дело.

Г-н Тарасов давно известен публике как один из главных российских инноваторов. Вокруг него всегда много изобретателей, куча замечательных идей, которые требуют денег для реализации. Тут-то и помогут огромные картонные коробки с облигациями в упаковках Госбанка СССР. Они могут быть приняты в качестве обеспечения для получения кредита как минимум в 100 млрд. долларов в крупном американском или европейском банке. Кредит под госбумаги, гарантированные правительством России со сроком погашения 20 лет и под 1–2% годовых пойдёт на формирование частного инновационного фонда.

Похоже на очередную утопию. Но посмотрите сами, чем располагает Россия сегодня, чтобы «включить мозги» граждан и заработать за 20 лет столько, что будут покрыты все затраты. Приведём лишь небольшой перечень. Производство бензина из бурого угля (ещё гитлеровская Германия воевала на подобном синтетическом топливе, не имея собственной нефти); беспилотные ЛА с эффективностью в десятки раз выше современного вертолёта; искусственные кости для человека; затенение огромных территорий во время аномального повышения температуры; двигатели, работающие на воде; лазеры, работающие в недоступном на сегодня гамма-излучении…

Тысячи изобретений, порой ещё советских времён – остаются до сих пор не востребованными и в оборонке, и в медицине, и в материаловедении. Для госчиновников, не понимающих, что такое технический прогресс, эти понятия – пустой звук. В лучшем случае они с радостью пилят бюджет, как это происходит в злополучном Сколкове. Или мечтают дать солдатам вместо портянок наноноски.

Одним словом, «АН» вместе с г-ном Тарасовым начинают акцию «Советский заём – на нужды народов России!».В его рамках и при поддержке Фонда «Народный самолёт «Ту-334» мы попытаемся приватизировать один из авиационных заводов, которые министр Мантуров готовит к уничтожению.

Эта тема – центральная в номере. Читайте подробности.

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