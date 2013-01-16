Минобороны России оплачивает захватнические войны Франции

Начавшаяся с победных реляций французская военная операция «Сервал» в государстве Мали на западе Африки неожиданно для НАТО захлебнулась. Противостоящие французам повстанцы-исламисты и племена воинов пустыни – туарегов оказались прекрасно вооружены. Париж был не готов к серьёзному отпору и попал в ловушку. Но самое невероятное – во французскую авантюру оказалась вовлечена и Москва.

Напомним, на прошлых выходных французские военные самолёты нанесли в Мали бомбовые удары по исламистам в городе Кона. Казалось, их дни сочтены. Однако уже в понедельник повстанцы начали ответную операцию и взяли под контроль город Диабали.НАТО едва смогло остановить их дальнейшее наступление.

Французы были шокированы и признали, что противник оказался значительно сильнее, чем предполагалось. Африканские бойцы серьёзно вооружены – туареги верой и правдой служили М. Каддафи, в Ливии хорошо поживились на брошенных армейских складах. Так что они отлично подготовлены и способны оказывать упорное сопротивление. И это несмотря на то, что в Мали уже сосредоточены большие силы одной из ведущих стран НАТО.

В страну переброшен 21-й полк французской морской пехоты, усиленный ротой 2-го полка морпехов, а также части знаменитого Иностранного легиона –

1-й Бронекавалерийский полк, дислоцированный в городе Оранж. Вся наземная группировка имеет серьёзную поддержку с воздуха. Небо над жаркой страной контролируют 6 ударных истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000D, 2 многоцелевых истребителя Mirage F1 и другие самолёты, а также «вертушки» 4-го вертолётного полка. Кстати, одну из его машин повстанцы сбили в самом начале военной операции.

Поэтому в Париже уже поняли, что в одиночку справиться будет тяжело. Французские военные обратились за помощью к британцам – те направили в Мали два самолёта. Однако Лондон не собирается принимать участие в наземной операции. А вот помочь боевыми вертолётами «Апач», которых у французов просто нет, может наверняка. Сейчас на одной из таких машин в Афганистане воюет принц Гарри. Там он регулярно проявляет героизм, а в конце прошлого года даже лично уничтожил одного из лидеров движения Талибан. Так что и в Африке помощь принца «любителям лягушек» весьма бы пригодилась.

Одновременно с военными действиями в Мали французы провели ещё одну операцию в Африке. Только на востоке континента – в Сомали,где тоже потерпели фиаско.Причём устроили в стране настоящую «резню бензопилой». Цель у секретной операции, как водится, была благая – освободить из плена «злых» мусульман «хорошего белого парня» – агента французской разведки. Акция готовилась несколько месяцев. Большую помощь Парижу оказала разведка США. Американцы нашли дом, где сомалийцы прятали пленного. После этого растерявший всю свою былую популярность президент Франции Ф. Олланд санкционировал акцию. Наверняка в случае удачи он рассчитывал повысить свой рейтинг. Однако всё произошло ровно наоборот.

Для освобождения агента была подготовлена группа спецназа из 50 человек. С юга Франции их доставили на борт вертолётоносца Мистраль, курсирующего у сомалийских берегов. Затем коммандос загрузили на 4 вертолёта и высадили в нескольких километрах от цели. Практически сразу группа головорезов наткнулась на четырёх местных жителей. По данным сомалийских властей, трое из них были членами одной семьи. Однако рука «бледнолицых» не дрогнула – их ликвидировали.

Но это зверство не спасло французский спецназ. При подходе к дому он попал под мощный обстрел. В результате французы, потеряв двух своих товарищей и убив в перестрелке ещё четырёх мирных сомалийцев, были вынуждены бежать. Информация об убитых гражданах вызвала бурю возмущения в Сомали и соседних странах. Так что Франция вляпалась и на западе, и на востоке Чёрного континента.

Удивительно, что в эту африканскую авантюру оказалась втянута и Россия. Пусть и косвенно. Как выяснилось, 15 января в обеспечении операции «Сервал» задействованы российские самолёты Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» и 224-го авиаотряда Минобороны России. Они перевозят военные грузы для воюющей в Мали французской армии. НАТО это выгодно – использовать наши самолёты намного дешевле американских. Достигается такой экономический эффект просто. Во-первых, «Русланы» обладают уникальными техническими характеристиками. А во-вторых, отечественные дельцы заливают в транспортные гиганты сотни тысяч тонн керосина по ценам, установленным для заправки самолётов родных ВВС и других силовых ведомств России. В результате российский бюджет оплачивает захватническую войну Франции в Африке. Вот такая борьба с НАТО.