//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Минобороны России оплачивает захватнические войны Франции

№ 1(343) от 17.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]

Минобороны России оплачивает захватнические войны Франции

Начавшаяся с победных реляций французская военная операция «Сервал» в государстве Мали на западе Африки неожиданно для НАТО захлебнулась. Противостоящие французам повстанцы-исламисты и племена воинов пустыни – туарегов оказались прекрасно вооружены. Париж был не готов к серьёзному отпору и попал в ловушку. Но самое невероятное – во французскую авантюру оказалась вовлечена и Москва.

Напомним, на прошлых выходных французские военные самолёты нанесли в Мали бомбовые удары по исламистам в городе Кона. Казалось, их дни сочтены. Однако уже в понедельник повстанцы начали ответную операцию и взяли под контроль город Диабали.НАТО едва смогло остановить их дальнейшее наступление.

Французы были шокированы и признали, что противник оказался значительно сильнее, чем предполагалось. Африканские бойцы серьёзно вооружены – туареги верой и правдой служили М. Каддафи, в Ливии хорошо поживились на брошенных армейских складах. Так что они отлично подготовлены и способны оказывать упорное сопротивление. И это несмотря на то, что в Мали уже сосредоточены большие силы одной из ведущих стран НАТО.

В страну переброшен 21-й полк французской морской пехоты, усиленный ротой 2-го полка морпехов, а также части знаменитого Иностранного легиона –
1-й Бронекавалерийский полк, дислоцированный в городе Оранж. Вся наземная группировка имеет серьёзную поддержку с воздуха. Небо над жаркой страной контролируют 6 ударных истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000D, 2 многоцелевых истребителя Mirage F1 и другие самолёты, а также «вертушки» 4-го вертолётного полка. Кстати, одну из его машин повстанцы сбили в самом начале военной операции.

Поэтому в Париже уже поняли, что в одиночку справиться будет тяжело. Французские военные обратились за помощью к британцам – те направили в Мали два самолёта. Однако Лондон не собирается принимать участие в наземной операции. А вот помочь боевыми вертолётами «Апач», которых у французов просто нет, может наверняка. Сейчас на одной из таких машин в Афганистане воюет принц Гарри. Там он регулярно проявляет героизм, а в конце прошлого года даже лично уничтожил одного из лидеров движения Талибан. Так что и в Африке помощь принца «любителям лягушек» весьма бы пригодилась.

Одновременно с военными действиями в Мали французы провели ещё одну операцию в Африке. Только на востоке континента – в Сомали,где тоже потерпели фиаско.Причём устроили в стране настоящую «резню бензопилой». Цель у секретной операции, как водится, была благая – освободить из плена «злых» мусульман «хорошего белого парня» – агента французской разведки. Акция готовилась несколько месяцев. Большую помощь Парижу оказала разведка США. Американцы нашли дом, где сомалийцы прятали пленного. После этого растерявший всю свою былую популярность президент Франции Ф. Олланд санкционировал акцию. Наверняка в случае удачи он рассчитывал повысить свой рейтинг. Однако всё произошло ровно наоборот.

Для освобождения агента была подготовлена группа спецназа из 50 человек. С юга Франции их доставили на борт вертолётоносца Мистраль, курсирующего у сомалийских берегов. Затем коммандос загрузили на 4 вертолёта и высадили в нескольких километрах от цели. Практически сразу группа головорезов наткнулась на четырёх местных жителей. По данным сомалийских властей, трое из них были членами одной семьи. Однако рука «бледнолицых» не дрогнула – их ликвидировали.

Но это зверство не спасло французский спецназ. При подходе к дому он попал под мощный обстрел. В результате французы, потеряв двух своих товарищей и убив в перестрелке ещё четырёх мирных сомалийцев, были вынуждены бежать. Информация об убитых гражданах вызвала бурю возмущения в Сомали и соседних странах. Так что Франция вляпалась и на западе, и на востоке Чёрного континента.

Удивительно, что в эту африканскую авантюру оказалась втянута и Россия. Пусть и косвенно. Как выяснилось, 15 января в обеспечении операции «Сервал» задействованы российские самолёты Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» и 224-го авиаотряда Минобороны России. Они перевозят военные грузы для воюющей в Мали французской армии. НАТО это выгодно – использовать наши самолёты намного дешевле американских. Достигается такой экономический эффект просто. Во-первых, «Русланы» обладают уникальными техническими характеристиками. А во-вторых, отечественные дельцы заливают в транспортные гиганты сотни тысяч тонн керосина по ценам, установленным для заправки самолётов родных ВВС и других силовых ведомств России. В результате российский бюджет оплачивает захватническую войну Франции в Африке. Вот такая борьба с НАТО.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Политика

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Прогнозы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ о том, что избиркампания будет проходить не без влияния из-за рубежа, подтвердились.

//В мире

В СМИ раскрыли детали вероятного «хитрого плана» Зеленского по налаживанию отношений с властями России

В СМИ раскрыли детали вероятного «хитрого плана» Зеленского по налаживанию отношений с властями России

У украинского президента Владимира Зеленского есть «хитрый план» по налаживанию отношений с властями России. Такое предположение рассмотрено в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Зеленский отказался подписывать бумаги с Константинополем

Зеленский отказался подписывать бумаги с Константинополем

Первая встреча президента Украины с Вселенским патриархом вызвала тревогу у киевских СМИ. Они пишут о недоразумениях и тревожных данных после встречи Владимира Зеленского с Варфоломеем.

//Политика

Зеленский насмешил шутовством на встрече с Эрдоганом

Зеленский насмешил шутовством на встрече с Эрдоганом

Неопытность главы Украины сыграла с ним злую шутку. Во время прохода с Эрдоганом Зеленский выглядел, как придворный шут, попав в конфуз, из-за которого киевские СМИ назвали его президентом-неумехой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?

Военные эксперты считают, что сейчас в Северодвинске «маленький Чернобыль», потому что на испытаниях взорвался не какой-то двигатель, как сообщает Минобороны, сверхсекретная ракета оснащена ядерным двигателем

//Непознанное

Появился гороскоп для знаков, которые могут в августе получить помощь от Вселенной

Появился гороскоп для знаков, которые могут в августе получить помощь от Вселенной

Люди, рожденные под знаками Тельца, Весов и Водолея, могут получить в текущем месяце помощь от Вселенной. Об этом рассказывается в гороскопе, появившемся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

//Интервью

Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Эта актриса просто великолепна! И даже сейчас, когда ей немного за… она поражает своей элегантностью, удивительно красивыми глазами и энергией. В жилах актрисы течет украинская кровь. Как говорит мадам Демонжо: «Я о своих корнях никогда не забывала!»

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

Американские банки сдали Конгрессу данные о счетах россиян

Американские банки сдали Конгрессу данные о счетах россиян

Сегодня стало известно, что крупные американские банки передали Конгрессу США данные о счетах Дональда Трампа и граждан России. Эти данные запросил комитет по финансовым услугам Палаты представителей.

//Новости СМИ2

//Культура

В Москве сегодня простятся с шансонье Вилли Токаревым

В Москве сегодня простятся с шансонье Вилли Токаревым

В пятницу, 9 августа, в Москве простятся с шансонье Вилли Токаревым. Знаменитый артист ушел из жизни 4 августа в возрасте 84 лет в реанимации московской клиники, куда он впервые попал в мае.

//В мире

Власти Китая объявили наивысший уровень тревоги из-за супертайфуна

Власти Китая объявили наивысший уровень тревоги из-за супертайфуна

Центральная метеорологическая служба КНР в пятницу, 9 августа, объявила "красный" наивысший уровень тревоги в связи со стремительным приближением супертайфуна, получившего название "Лекима".

//В мире

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что турецкое государство никогда не признавало и не признает включение Крыма в состав РФ.

//Политика

Дмитрий Медведев прокомментировал события в Киргизии

Дмитрий Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.

//Спорт

«Тун» уступил «Спартаку» 2:3

«Тун» уступил «Спартаку» 2:3

8 августа на домашнем стадионе «Туна» «Стокхорн Арена» состоялся поединок между швейцарским «Туном» и «Спартаком». Главный арбитр встречи Ирфан Пельто (Босния). Швейцарский и российский клубы присоединяются к квалификации Лиги Европы УЕФА 2019-2020.

//Общество

В столице в четверг экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

В столице в четверг экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе ЧС: в столице в ближайшие часы ее источником может стать ветер до 25 метров в секунду и сильнейший дождь.

//Новости партнеров

//Экономика

Минсельхоз прокомментировал резкое подорожание хлеба

Минсельхоз прокомментировал резкое подорожание хлеба

Подорожание хлеба в Российской Федерации с начала года соответствует уровню инфляции, сообщила сегодня пресс-служба Минсельхоза. Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.

//Армия

Американский эсминец направился в акваторию Черного моря

Американский эсминец направился в акваторию Черного моря

Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря. Об этом в четверг, 8 августа, говорится в сообщении 6-го флота Соединенных штатов.

//Шоу-бизнес

Галкин уличил Стрейзанд в плагиате с Пугачевой

Галкин уличил Стрейзанд в плагиате с Пугачевой

Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фрагмент записи концерта певицы и актрисы Барбары Стрейзанд, который состоялся накануне. Юмориста удивило, что звезда скопировала образ его жены.

//В мире

СБУ поймала россиянина на подготовке к диверсии?

СБУ поймала россиянина на подготовке к диверсии?

Служба безопасности Украины заявила о задержании гражданина Российской Федерации. Украинская контрразведка публично обвинила его в подготовке к диверсии на военном аэродроме.

//Наука

СМИ стала известна зарплата российских космонавтов

СМИ стала известна зарплата российских космонавтов

Размер зарплаты российских космонавтов соизмерим с размерами оплаты труда космонавтов в НАСА и Европейском космическом агентстве, заявили в Роскосмосе, пишет в четверг газета "Известия".

//Метеоновости

МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Москве

МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Москве

По прогнозам Росгидромета, в период с 21:00 8 августа с сохранением ночью и днем до 18:00 9 августа в Москве ожидается очень сильный дождь, мощный ливень, шквалистое усиление ветра.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?
2

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
3

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили
4

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты
5

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры