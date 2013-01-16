Новой холодной войны не будет

Ещё несколько недель назад многим экспертам казалось, что в ближайшее время из-за обострения отношений между Москвой и Вашингтоном неизбежно начнётся новая холодная война. Однако сразу после старого Нового года стало ясно, что американцы не намерены обострять отношения с Кремлём ещё сильнее.

По мнению влиятельной американской газеты The Washington Post, причина этого в том, что резкое охлаждение отношений между странами угрожает всей внешнеполитической программе повторно избранного Б. Обамы. По словам газеты, новая администрация Белого дома была уверена, что с правящим третий (или четвёртый) срок Путиным «будет трудно иметь дело». Однако американские политики и аналитики не ожидали столь стремительного и глубокого ухудшения отношений. И это в то время, когда Вашингтон очень нуждается в помощи Москвы по ключевым проблемам.

В ближайшее время США должны будут как-то разрулить вопросы, связанные с Афганистаном, Северной Кореей, Сирией, Ираном, Китаем.И это только самые крупные «занозы», причиняющие большие неудобства «заокеанской заднице». Конечно, западные СМИ могут долго упражняться в насмешках и с тонким английским юмором легко доказать своим читателям, что роль Москвы в решении этих «загогулин» минимальна. Однако события в Сирии, где никак не удаётся свергнуть уже давно похороненного прессой Б. Асада, легко умножают на ноль всю эту искромётную аналитику.

Это прекрасно понимают и в Белом доме, где хотят добиться от нашей страны хотя бы негласного невмешательства в важные для Вашингтона внешнеполитические вопросы. А ещё лучше, если Кремль будет сотрудничать – к примеру, как при выводе американских войск из Афганистана. По мнению всё той же The Washington Post, такая «помощь Б. Обаме очень нужна». К тому же у американцев на носу конфликт с Китаем. В Пекине уже прямо заявляют, что в нынешнем году США не должны надеяться, как раньше, на китайские деньги. Поднебесная уже не в состоянии инвестировать в международную экономику свои кровные юани в прежних объёмах.

Так что в любом случае придётся договариваться – ни о какой новой холодной войне и речи нет. Тем более что от конфронтации с Западом у В. Путина только растёт рейтинг внутри страны. Поэтому сейчас вопрос стоит лишь в определении тем, по которым стороны смогут сотрудничать (скорее всего, общие интересы в сфере безопасности, контроль за вооружениями и т.д.). Продолжение парадоксальной политики, проводимой бывшим госсекретарём Х. Клинтон, которая одновременно угрожала России и просила помощи, уже вряд ли будет возможно.