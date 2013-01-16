Болгарский патриарх тоже любит золотые часы

Увлечение бизнесом и дорогими часами заразило не только Русскую православную церковь. Схожие проблемы наблюдаются и в Болгарии. Причём в Софии «братушки» видят в таком нравственном падении собственных священников «руку Москвы».

Причиной таких высказываний стало соперничество болгарских иерархов за трон патриарха Болгарской православной церкви. После смерти в ноябре прошлого года патриарха Максима за высший пост борются митрополит Варнский Кирилл и митрополит Пловдивский Николай.Последний и считается самым реальным претендентом на патриарший трон. Именно его неожиданно поддержал во время своего прошлогоднего визита в Болгарию наш патриарх Кирилл I.

Однако, в отличие от своего умершего предшественника, у которого не было ни банковских счетов, ни личных ценных предметов, ни недвижимого имущества, Николай известен своей любовью к роскоши и безусловной поддержкой правительства. Как утверждает западная пресса, «на всех богослужениях он открыто носит покрытые золотом часы Rolex».В Болгарии сразу обратили внимание на схожесть его поведения с Кириллом I, носившим дорогие часы Brеguet и всегда выступающим на стороне власти.

Но болгарин пошёл ещё дальше – в отличие от предстоятеля РПЦ, часы он даже не прячет. Не отстаёт от Николая и его соперник, который тоже был замечен с дорогими «цацками». Так что кого ни выбери, результат один – авторитет болгарской церкви среди населения наверняка начнёт падать. И Москва тут ни при чём.