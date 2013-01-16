Где марш против жуликов-приватизаторов?

В Москве и других городах страны прошли многотысячные «Марши против подлецов». Таковыми оппозиция считает депутатов Госдумы и Совета Федерации, проголосовавших за так называемый «закон Димы Яковлева». Отныне российские сироты даже в самом больном и искалеченном состоянии не могут быть усыновлены американцами и окончательно лишаются возможности поправить здоровье.

Примерно в это же время в прессе была опубликована статья давнего автора «АН» Владимира Пастухова – «Преданная революция». В ней он напомнил, как проводилась приватизация в России, какое чудовищное социальное неравенство было ею принесено. Страна разделилась на кучку бандитов и воров, ставших в одночасье сказочно богатыми, и всех остальных, лишённых какой-либо возможности участвовать в чубайсовской приватизации 90-х годов. Среди них оказались в том числе и дети-сироты, для которых у государства якобы не хватает денег на лечение. Сегодня они стали разменной монетой в политической борьбе.

И вот что настораживает – никто из противников режима, включая лидеров оппозиции, как будто не замечает того, что власть начала новый и последний этап отъёма госсобственности, в том числе у российских детей-сирот. При том что государство, как пишет г-н Пастухов, «в его нынешнем виде не может ничего ни «приватизировать», ни «деприватизировать». Оно может только украсть». Спрашивается – при чём тут оппозиция, дети-сироты и новая приватизация?

Логика такова. Эти самые сироты остаются калеками и инвалидами по рождению на всю жизнь. На их лечение у нас, в отличие от американцев, якобы денег нет. То же самое касается инвалидов и калек всех остальных возрастных групп. Куда же, спрашивается, эти деньги исчезают? И здесь самое время вспомнить «прорывную» идею г-на Путина о необходимости создания госкорпораций. Они и были созданы в мае – декабре 2007 г. в количестве восьми штук, включая РЖД «с особым статусом». После этого начался безудержный процесс накачки госкорпораций бюджетными деньгами вместо качественного лечения больных сирот. По самым скромным оценкам – только в виде денег, не считая гигантских имущественных взносов и многочисленных льгот, это не менее 1,2 трлн. рублей. Только РЖД отсасывает у нас по 40 млрд. руб. в год.

В 2013–2020 гг. в Госкорпорацию «Росатом» закачают из бюджета 1,247 трлн. рублей, в Олимпстрой – 192 млрд. до 2014 года. В Чубайса, с данным ему на кормление Роснано, было «втюхано» 130 млрд. рублей. И это только деньги. За этими названиями стоят тысячи госпредприятий, многие из которых сегодня сознательно банкротят, чтобы завтра приватизировать за деньги, в том числе не дошедшие до сирот-инвалидов. Вне всякого сомнения, будут приватизированы и авиационные заводы, которые сегодня банкротит погосяновская «Объединённая авиастроительная корпорация». А на их месте появятся китайские барахолки. Так уже случилось в Саратове.

Становится понятной и роль в этой тёмной истории г-на Медведева. Будучи поставленным на президента, он очень скоро, и подозрительно безнаказанно, заговорил о неэффективности этих самых «путинских» госкорпораций. Разумеется, был прав, вот только речь пошла не об их роспуске, а о последующей приватизации отдельных частей. Сменщики развели публику, как лохов. Крупнейшая госкорпорация уже планирует провести в этом году приватизацию компаний «Российская электроника», «Объединённая двигателестроительная корпорация», «Радиоэлектронные технологии», «Вертолёты России» и др. Всё будет происходить по схеме, реализованной экс-министром Сердюковым для приватизации наиболее привлекательных объектов собственности МО. Сначала в них вкачивают бюджетные деньги и делают «конфетку», а потом приватизируют под видом ненужного хлама. Разумеется, с привлечением родственников, детей, кумовьёв, свекровей…

Одним словом, последние пять лет деньги на детишек-сирот, бесплатные (по Конституции) медицину и образование шли на накачку госкорпораций. Чтобы году этак к 20-му и памяти от них не осталось. Появятся «эффективные» собственники с фамилиями сегодняшних слуг народа. Г-н Пастухов называет их бандитами и мародёрами. Это доказано почти двумя десятками лет, прошедших после той – самой первой – чубайсовской приватизации. Россия всё больше вязнет в болоте, поражая весь мир своими воровством и отсталостью.

В заключение вопрос на засыпку: почему в лозунгах митингующих так и не появились требования запрета новой приватизации в ущерб детям-сиротам, да и всем нам? Почему власть совершенно спокойно смотрит на любые протесты и только поощряет скандальные общественные теледискуссии, например, о расчленении тел? Там болтают о чём угодно, но только не о грядущем распиле госсобственности.

Ровно сто лет назад начался последний мирный для имперской России год. Её не стало всего через четыре года. Граждан империи возмутила несправедливость, когда один сравнительно небольшой класс владел практически всем. Но тогдашняя собственность в большинстве случаев была законно заработанной или полученной по наследству. Что остановит людей сегодня, когда их «конкретно» грабили двадцать лет и задумали продолжить удовольствие ещё на столько же?