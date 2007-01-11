Туркмения проложит газопровод для Европы по дну Каспия

Внеочередные выборы президента Туркмении, которые пройдут в связи со скоропостижной смертью Туркменбаши, назначены на 11 февраля. Однако мало кто сомневается в том, что победителем на них станет нынешний и.о. президента страны Г. Бердымухаммедов. Дело в том, что по действовавшей при Туркменбаши Конституции страны и.о. президента не имел права участвовать в президентских выборах. Однако парламент Туркмении теперь единогласно проголосовал за отмену этого пункта Конституции. Кроме того, все 5 альтернативных кандидатов фактически агитируют за Бердымухаммедова. Он недавно отказался от своего эфирного времени в пользу остальных кандидатов, чем дал им формальный повод расхваливать себя на все лады. Такой тип «альтернативных выборов» характерен и для соседних Узбекистана и Таджикистана: там тоже все кандидаты агитировали за дейст­вующего президента.

Но направление политики Туркмении под руководством Бердымухаммедова покрыто тайной. Впрочем, «Аргументам неделi» удалось кое-что прояснить. По нашей информации, еще 20 декабря (за день до смерти Туркменбаши) г-н Бердымухаммедов и начальник охраны Туркменбаши А. Реджепов встретились с делегацией Евросоюза, договорившись о строительстве газопровода из Туркмении в Азербайджан по дну Каспийского моря.

А ведь еще в начале прош­лого года Евросоюз официально заявил о том, что профинансирует строительство газопровода Азербайджан-Грузия-Турция-Балканы с возможными ответвлениями в Молдову и Украину. Теперь же Евросоюз договорился и о строительстве главного участ­ка этого газопровода (Туркмения-Азербайджан), без которого его строительство не имеет смысла.

Кстати, подобное развитие событий полностью соответ­ствует не только устремлениям руководства Азербайджана (отказавшегося от закупок российского газа и переставшего импортировать свою нефть в РФ), но и настроениям простых азербайджанцев. Проведенное в декабре исследование общественного мнения в странах СНГ «Евразийский монитор» показало, что если в Украине, Казахстане и Армении хотели бы объединения с Россией 45-57% населения, то в Азербайджане - лишь 11%.