Демократы ввели новые санкции против «Рособоронэкспорта»

Госдеп США в очередной раз решил навести свой порядок в мировой торговле оружием. 5 января он объявил о введении 2-­летних санкций против «Рос­оборонэкспорта», тульского «КБ приборостроения» и коломенского «КБ машиностроения». Американская администрация обвинила россий­ских оборонщиков в нарушении внутренних законов США, запрещающих продажу вооружений Ирану и Сирии. В вину ставится то, что наша страна «могла продать Сирии противотанковые комплексы», обнаруженные в Ливане израильтянами во время вторжения прошлым летом. Недовольство Вашингтона вызвало и военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой Уго Чавеса – главного врага США в Латинской Америке.

В августе 2006 года Вашингтон уже вводил санкции против двух российских компаний. Тогда это были все тот же «Рос­оборонэкспорт» и КБ «Сухой». Когда в Вашингтоне подсчитали упущенную выгоду от сотрудничества «Сухого» с американским «Боингом», то предпочли тихо санкции отменить. Но меры в отношении «Рособоронэкспорта» остались в силе. И вот новые ограничения.

«Очевидно, что правительство Соединенных Штатов недовольно тем, что в последнее время объемы продаж российских вооружений растут», – заявил по поводу новых санкций министр обороны С. Иванов.