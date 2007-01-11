Б. Грызлов обошел В. Якунина

У наиболее вероятного «кандидата в преемники» Д. Медведева может появиться серьезный конкурент. По мнению аналитиков, С. Иванов в последнее время так сильно подружился с г-ном Медведевым, что они уже рассматриваются не в качестве конкурентов, а как союзники. С. Иванов вполне может занять пост премьера, если Д. Медведев станет президентом. В связи с этим не исключено, что С. Иванов сам не будет участвовать в президентских выборах – 2008, а просто поддержит на них Д. Медведева. К тому же оба наиболее популярных на данный момент «преемника» раскручиваются одними и теми же людьми из политического («либерального») крыла Кремля.
Такое развитие событий, конечно, не могло обрадовать «силовое» крыло Кремля, конкурирующее с «либеральным». Обострило ситуацию и отсутствие у «кремлевских силовиков» единой кандидатуры кандидата в преемники. Среди таковых называли и главу «Российских железных дорог» В. Якунина, и главу Администрации президента С. Собянина, и даже полпреда Г. Полтавченко. Проблема была еще и в том, что ни один из этих кандидатов не имеет высокого рейтинга.
В самом конце прошлого года, по нашей информации, «силовики» наконец нашли подходящую кандидатуру – им стал спикер Госдумы и лидер «Единой России» Б. Грызлов. Именно тем, что «кремлевские силовики» сделали ставку на г-на Грызлова, и объясняется загадочное исчезновение г-на Якунина из списка тех VIP-персон, которых должны были принять в «Единую Россию» в декабре 2006 года. Ведь у «партии власти» должен быть один преемник, а присутствие В. Якунина в ее рядах дезориентировало бы партактив.