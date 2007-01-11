Почему В. Путин не пришел к патриарху на Рождество?

В ночь с 6 на 7 января Патриарх Московский и всея Руси Алексий II возглавил традиционное богослужение в честь Рождества в храме Христа Спасителя. Однако в нынешнем году в богослужении неожиданно не приняли участие ни президент В. Путин, ни мэр Москвы Ю. Лужков, ни спикер Совета Федерации С. Миронов, ни В. Жириновский, ни Г. Зюганов… Впрочем, отсутствие большинства политиков как раз и было вызвано тем, что они заранее знали об отсутствии президента страны.

Однако, как известно, В. Путин встретил Рождество в Ново-Иерусалимском монастыре в Подмосковье. Этот монастырь был основан самим Патриархом Никоном, однако сейчас в нем монахов почти нет. Аналитики обратили внимание на то, что Президент РФ встретил Рождество как раз в том храме, в котором несколько лет назад обидели патриарха: главу Русской церкви не пустили в патриаршие покои…