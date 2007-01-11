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Почему В. Путин не пришел к патриарху на Рождество?

№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Почему В. Путин не пришел к патриарху на Рождество?
Фото PHOTOXPRESS
В ночь с 6 на 7 января Патриарх Московский и всея Руси Алексий II возглавил традиционное богослужение в честь Рождества в храме Христа Спасителя. Однако в нынешнем году в богослужении неожиданно не приняли участие ни президент В. Путин, ни мэр Москвы Ю. Лужков, ни спикер Совета Федерации С. Миронов, ни В. Жириновский, ни Г. Зюганов… Впрочем, отсутствие большинства политиков как раз и было вызвано тем, что они заранее знали об отсутствии президента страны.
 
Однако, как известно, В. Путин встретил Рождество в Ново-Иерусалимском монастыре в Подмосковье. Этот монастырь был основан самим Патриархом Никоном, однако сейчас в нем монахов почти нет. Аналитики обратили внимание на то, что Президент РФ встретил Рождество как раз в том храме, в котором несколько лет назад обидели патриарха: главу Русской церкви не пустили в патриаршие покои…
 
Злые языки уже заговорили о том, что между президентом и патриархом пробежала «черная кошка». Однако люди, более глубоко знающие ситуацию, прокомментировали ее совсем по-другому. Дело в том, что патриарха не пустили служить в этот храм не священники, а работники музея, не желавшие передавать патриаршие покои монастырю. В этом контексте приезд президента Путина, наоборот, поможет скорейшей и полной передаче Церкви всех некогда монастырских зданий…

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