Предстоящие заботы

Логика предыдущих президентских выборов показывает, что в первой декаде марта В. Путин объявит имя нового премьера. Именно он сменит М. Фрадкова, чтобы стать тем, кого будут называть «преемником».

Г­-н Фрадков это прекрасно понимает. Говорят, что и соответствующее заявление об отставке по собственному желанию им уже написано (с формулировкой «по состоянию здоровья»). В американском политическом лексиконе, к примеру, даже есть такое понятие – «хромая утка». Это – о политике, кто досиживает свой срок. Так вот, премьера сегодня уже можно считать этой самой «уткой». Но что любопытно – применительно к президенту такой термин в России почему-то не «пришьешь», несмотря на многократные заверения об отказе от третьего срока. Все, да и он сам, говорят об активной политической деятельности в обозримом будущем. Не забыты и слова Б. Ельцина: «Не спешите перевешивать портреты!»

Но как бы то ни было, а в марте, после объявления имени нового премьера, и в жизни Владимира Владимировича многое переменится. Вся чиновничья рать ринется засвидетельствовать свое почтение главному кандидату. Это станет для них большим облегчением, а пока приходится нравиться всем возможным кандидатам. Вот и вынуждены тратиться на шикарные подарки и – само собой – В. Путину и Д. Мед­ведеву и С. Иванову. А самые осторожные не забывают и В. Якунина, президента ОАО «РЖД»…

В ситуации, когда «хромой уткой» по всем понятиям становится кабинет министров, члены правительства сбиваются в кучки и подальше от председателя. К г­ну Фрадкову ходят только на совместные заседания правительства и по его вызову. Большинство вопросов решают в аппарате правительства.

Так, среди тяготеющих к вице-­премь еру С. Иванову называют министров: Устинова, Нургалиева, Соколова, Шойгу. У вице-премьера Д. Медведева свой ближний круг: Греф, Жуков, Христенко, Зурабов.

Особняком стоит министр финансов Алексей Кудрин. Говорят, что он тоже не теряет надежды возглавить правительство. Разумеется, во время предвыборного цикла таких шансов почти нет. Но потом… А пока г-н Кудрин сумел, видимо, убедить президента, что в предвыборный год все расходуемые деньги государства следует сосредоточить в одних руках. То есть в Минфине.

П о сути уже так и есть. Так что министр финансов «весит», как целый кабинет министров. В его руках бюджет страны и контроль над его исполнением (Казначейство и Росфиннадзор); Стабилизационный фонд, сравнимый с бюджетом (за год до выборов из него, похоже, начнут «дофинансировать» бюджетников и пенсионеров); Центральный банк с его золотовалютными накоплениями в 280 млрд. долларов. То есть Минфин «рулит» огромными ресурсами.

Эти гигантские финансовые полномочия г-н Кудрин хочет узаконить за своим ведомством через новый Бюджетный кодекс. По этому поводу у премьера Фрадкова прошло совещание, на котором присутствовал и Г. Греф. Он внес альтернативный Бюджетный кодекс. Но победил г-н Кудрин, и Г. Греф вновь будто бы заявил о желании уйти из правительства в бизнес. Разве можно рулить огромным Минэкономразвития, не контролируя хотя бы Фонд развития и Инвестиционный фонд?

Но и г-­ну Кудрину не позавидуешь. Новому премьеру едва ли понравится, что «под ним» сидит человек, подмявший под себя все финансы страны! Как он будет решать «проблему Кудрина»? Либо примет в новую команду, либо уволит. И то правда – «накачивается» под выборы не сам А. Кудрин, а должность.

И все же – вернемся к действующему президенту. Пережить дату объявления нового премьер-министра и ему будет нелегко. Станет меньше телефонных звонков, в приемной уже не будут толпиться десятки важных людей… Весьма нервозным станет и ожидание итогов выборов депутатов Госдумы в декабре 2007 года. Волновать «политическую общественность» будет, естественно, не количество мест у партий. Главная интрига этих выборов – вернется ли президент к идее формирования правительства парламентского большинства? К тому же остается открытым и другой вопрос: а если «партия преемника» получит не абсолютное большинство голосов – кто станет преемником? Возможен и совсем «российский вариант». Это когда разнородная и многоликая «Единая Россия» одним своим крылом поддержит Д. Медведева, а другим – С. Иванова. Не следует забывать и стремительно набирающего силу лидера «Справедливой России» С. Миронова!

Говорят, что его мечта – получить в новом составе Госдумы не меньше 34% голосов. Это «блокирующий пакет», без которого у другой крупной партии не будет конституционного большинства. К тому же «блок-пакет» г-на Миронова позволит ему участвовать и в распределении министерских портфелей.

Следующая проблема. Как поведут себя политические тяжеловесы? Это М. Шаймиев, Ю. Лужков, М. Рахимов, В. Ишаев, В. Матвиенко, Э. Россель . Останутся ли они верны В. Путину или поспешат выбрать нового кумира? Судя по всему, как люди опытные, они суетиться не будут. Хуже слабым губернаторам. Они уже сейчас спрашивают у Кремля – какой партии и сколько голосов обеспечить на выборах.

Неясен и еще один вопрос: станет ли В. Путин для демонстрации торжества «суверенной демократии» поддерживать правых. Сам он, будто бы, к этому готов. Вот только «правые» ведут себя по-прежнему: фактически презирают друг друга и никак не объединятся. При этом говорят, что президент не видит в лидерах «правых» ни А. Чубайса, ни Г. Явлинского. Их «выступление» на минувших выборах 2003 года в Думу было настолько провальным, что лучше бы они держались от публичного выборного процесса подальше.

Так что достаточно скоро в рядах «правых» может быть обозначен новый лидер. Им может стать кто-нибудь из крупных региональных начальников. Аналитики говорят, что на эту роль был бы очень хорош красноярский губернатор А. Хлопонин или президент Чувашии Н. Федоров. Для этого им пришлось бы уйти из «Единой России». Но для дела государственной важности чего не сделаешь!

Так что у г-на Путина дел государственных и после марта не убавится. А то, что его волнует будущее страны, никто не сомневается. Так что едва ли стоит ждать от него пассивности в политической жизни. Какой вариант им будет выбран – председатель Правительства, лидер партии Власти, руководитель Совета Федерации или усиленного Госсовета – об этом мы узнаем во второй половине наступившего года. Но в любом случае страна столкнется с абсолютно новой политической реальностью – «Коллективным президентом» в составе фактического главы государства (В.В. Путин), формально-юридических президента и премьера, лидеров палат парламента. Двоевластия, очевидно, не будет, но политической суматохи и необходимости согласовывать и оформлять решения не в одном, а в множестве кабинетов не избежать. Это может серьезно дезориентировать госаппарат и увеличить коррупцию.

А что же Запад – какие хитроумные козни он нам готовит? Какой очередной удар в спину?

По всем прогнозам, та субстанция, которую у нас принято именовать «западом», скорее всего, затихнет. Те, кто сегодня как с цепи сорвался, испугавшись, видимо, усиления России, все же побоятся вывести окончательно из себя силовое окружение В. Путина. Еще бы, там помнят, что такое «железный занавес» и какие неуправляемые силы за ним прятались. Зачем, как говорится, гневить бога? Выборов нового президента России пока не отменили, и о возможности для В. Путина третьего срока публично говорят только на Западе. Так что и «для них» в России разворачивается не самый плохой сценарий.

И в заключение сакраментальный вопрос: а что же народ – все так же будет безмолвствовать? Разумеется – нет! Все мы будем готовиться к выборам и возьмемся за решение главной проблемы страны – демографической. Слава богу – закон о материнском капитале принят.