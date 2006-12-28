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Откуда круги на «затхлом болотце»?

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Откуда круги на «затхлом болотце»?
Сергей Миронов рассчитывает собрать голоса тех, кто голосовал «против всех»

- Сергей Михайлович, в уходящем году вы стали политической сенсацией. Одно дело – быть человеком при должности, другое – возглавить целое политическое движение. Мало того, вы человек, принадлежащий к клану выходцев из Санкт-­Петербурга, в котором, казалось бы, все места давно распределены, – взорвали политическое пространство, которое в последние годы напоминало затхлое болотце. Какие ваши внутренние позывы? Для чего это было нужно?

– Для того чтобы по этому болотцу пошли круги, необходимо было создание крупной левой партии. Жизнь показала, что мелкие партии как минимум не смогут составить конкуренцию «Единой России». Как максимум – ничего не могут предлагать и в современную повестку дня нашей страны.
 
Идея носилась в воздухе, и я начал переговоры с будущими соратниками и партнерами. По моим ощущениям – год назад было бы еще рано. Год спустя, или весной 2007 года, было бы уже поздно. Момент был выбран абсолютно верно. И все это на фоне «мыльной оперы», которую демонстрируют либералы – несколько лет то объединяются, то разъединяются.
 
Получилось так, что мы уже провели объединительный съезд и весьма органично идем к нашей цели. Это – создание политической силы, которая перекроит все конкурентное политическое пространство и сделает действительно мощный шаг в сторону реальной многопартийности. Она будет создаваться не какими-то технологиями в высоких кремлевских кабинетах. И главное, надо иметь мощную партию как средство достижения главной цели – повернуть наше государство лицом к человеку.
 
Судя по последним выступлениям президента, это движение уже прослеживается. Правда – со скрипом, преодолевая сопротивление чиновничества на муниципальных и федеральном уровнях. Мы поддерживаем этот вектор. Все реформы и преобразования в стране должны работать на человека, начиная от ценностей жизни и кончая условиями, в которых наши люди живут, трудятся и отдыхают. Это мы и называем возвращением к справедливости.
 
– Ваш стремительный и успешный старт в реальной политике заставил общество встрепенуться. Даже политологи проснулись. Но все палки о двух концах. В Петербурге грядут выборы в Заксобрание. Единороссы непременно захотят одержать на них безоговорочную победу и вслед за этим отозвать вас из Совета Федерации. Понятно же, что они вас не потерпят, как возмутителя спокойствия. Какие испытываете чувства, видя надвигающийся на вас каток, который должен раздавить неугодных?..
 
– Я думаю, что мы сядем за руль этого катка и остановим его. Поставим на запасный путь. Собственно говоря, мы и создали для этого партию. Чтобы всевозможные «административные катки» прекратили свое движение по политическому пространству и не закатывали людей в асфальт. Это фигурально. На самом деле мы будем жестко выступать против административного ресурса.
 
Что касается региональных выборов. Я принципиально решил не возглавлять списки нашей партии не только в Петербурге, но и во всех других регионах. Но исполнительная власть должна заниматься хозяйством, особенно в зимний период, а не участвовать в выборах чисто номинально, таща за собой неизвестно кого. Зачем это губернаторам? Похоже, им дают команду из единого штаба. А они как дисциплинированные члены партии подчиняются, по моим впечатлениям, не всегда испытывая от этого радость.
 
– Вы знаете, что в жизнь многих губернаторов вы внесли большую сумятицу? Они на распутье, особенно те, кто пожизненно считал себя членом «Единой России». Вдруг появляется новая партия, против которой не возражает власть, и они не знают, что им делать. Сомневаются – кого слушаться? Что вы им посоветуете?
 
– Сумятицы у губернаторов нет. Все предельно ясно. Каждый делает свой выбор. Каждый сам оценивает то, что происходит и будет происходить. И в меру своего понимания, своего профессионализма они будут поступать должным для себя образом.
 
А посоветовать можно одно. Если уже приняли решение участвовать в списках «Единой России» – ведите себя в рамках закона. Право выбора всегда за избирателем.
 
Следует также помнить, что любой ресурс, любое давление, вплоть до использования изощренных форм измененного законодательства когда-то обернется против тех, кто пользуется этим правом сегодня.
 
Мы не скрываем, что Дума напрасно ликвидировала графу «против всех» в избирательных бюллетенях. Во многих регионах число голосовавших «против всех» доходило до 10%. Этих людей мы обязательно и привлечем на свою сторону, покажем, что можно голосовать за нас. Это люди с активной жизненной позицией. Они ходили на избирательные участки и голосовали именно так, потому что не видели выхода, не видели, за кого можно было бы проголосовать. Мы убедим их голосовать за свою партию.
 
– В России ощущается большой кадровый голод. В основном власть черпает свои людские ресурсы на северо-­западе страны. Не пора ли создать единые, равные условия для рекрутирования в правительство и Администрацию президента самых достойных людей из всех регионов? Везде есть замечательные специалисты, которые давно переросли свои должности. Но они не востребованы.
 
– Это искусственно созданный миф. При необходимости всегда появляется тот или иной человек, который может профессионально приступить к работе. Но я согласен, что нет отработанной технологии притока кадров, как это было у КПСС. Уж чего-­чего, но за кадры можно было не беспокоиться. Логика системы позволяла людям переходить с партийных постов на хозяйственные и, наоборот, доходить до высокой ступени власти и хорошо знать как государственно-­управленческую, так и хозяйственную работу. Этого пока у нас нет.
 
Большой резерв должны давать как раз политические партии. Мы не скрываем, что наша партия может являться «кадровым лифтом». Будем растить в партии свои кадры и делегировать их на самые разные посты.
 
– В последнем номере мы опубликовали материал о том, что Минфин препятствует проверке Центробанка. Не вдаваясь в подробности, объясните нам, как такой важнейший инст­румент государственной жизни, как Центробанк, находится вне зоны контроля? Какова позиция Совета Федерации?
 
– 27 декабря в Совете Федерации будет принято по этому вопросу постановление. Я думаю, мы дадим поручение по проверке Центрального банка. У нас много претензий к той самой «стране Минфинии». Минфин – всего лишь главный бухгалтер на предприятии. На нем есть генеральный директор, совет директоров. Их решения по финансам и должна обеспечить бухгалтерия. А у нас уже создается впечатление, что Минфин сам себе ставит задачи и сам правит законы. Сам себе пишет бюджет. Сам его исполняет. Сам решает, кому и сколько нужно дать.
 
Оно вносит на рассмотрение любые законы, зная, что депутаты их примут и никуда не денутся. И это совершенно неправильно.
 
– По поводу «раздвоения» Конституционного суда. Так переедет он в Питер или нет?
 
– Законом было определено будущее постоянное место работы Конституционного суда – город Санкт-Петербург. Но Дума поторопилась, решив переместить суд, но убрав норму о его выездных заседаниях. По моему мнению, отсутствие этой нормы – умаление прав Конституционного суда, и мы ее вернем.
 
– Мы с вами тут сидим, а рожающие в этот момент женщины кричат в ужасе, что не дотерпели до 1 января 2007 года, когда начнет действовать право на получение «материнского капитала» на второго ребенка. Можно что-то сделать? Отодвинуть срок вступления закона в силу хотя бы на конец мая 2006 года, когда президент сказал об этом впервые?
 
– Если мы начали бы давать пособия с этого времени, я вас уверяю, нашлись бы те, кто родил 9 мая. Они стали бы говорить то же самое: «А почему?» И дальше так до бесконечности. Тем не менее, остается напомнить нашим женщинам, что рождение третьего ребенка влечет за собой те же льготы.
 
Коль скоро мы вспомнили о материнском капитале, я выскажу свое предложение. У нас будет три года для того, чтобы предусмотреть правило о пользовании материнским капиталом до достижения 3 лет на поправку здоровья ребенка или матери. Потому что для матери ничего нет более святого, чем здоровье ее дитя. И для детей нет ничего дороже, чем здоровье их родителей.

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