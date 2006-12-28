Успеем ли вернуть Дальний Восток?

Положение на Дальнем Востоке после предыдущего заседания СБ, которое было посвящено этому вопросу в 2002 году, подверглось тщательному исследованию и анализу.

С 1991 года из тогда проживавшего на Дальнем Востоке почти 10­-миллионного населения округ покинули более 2 млн. постоянных жителей . До сих пор ежедневно уезжают в среднем 274 человека. В первую очередь это квалифицированные специалисты, знающие свой регион и имеющие опыт работы в конкретных условиях. Их место, по официальным данным, уже заняли 350 тыс. граждан Китая. При этом на самых приграничных территориях Китайской Народной Республики сконцентрировано больше жителей, чем все 143­-миллионное население России.

Проводимая в течение последних 15 лет политика российских властей привела к тому, что дальневосточные территории все чаще приводятся как «пример» разрухи и опустошения. На только что прошедшей ежегодной конференции «РАО «ЕЭС России» – открытая компания» Анатолий Чубайс, рассказывая о ситуации на Дальнем Востоке, уточнил, что «Камчатка – почти символ развала энергетики, символ неплатежей, катастроф, разрушений, дорогих тарифов».

Не лучше обстоят дела в других регионах Дальневосточного федерального округа. Выделенные средства несопоставимы с масштабом решаемых проблем. Так, на реализацию Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» Амурская область получила 2 млн. 100 тыс. рублей (чуть более $80 тыс.). В итоге средства, поступившие из федерального бюджета на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам на селе, разошлись в объемах от 1034 тыс. до 216 тыс. рублей (от $40 до 8 тыс.) для каждого из районов области. Даже при небольших ценах на жилье очевидно, что проблема не решается.

Далеко не все выделенные средства находят своего адресата. После неоднократных предупреждений о грядущем землетрясении в курило­-камчат­ской зоне из выделенных на сейсмоукрепление денег не поступило ни рубля.

На встрече было принято решение образовать госкомиссию по Дальнему Востоку, которую возглавит премьер­-министр Михаил Фрадков.

«Ей будет придан орган управления. Возможно, это будет министерство Дальнего Востока, которое будет координировать все действия», – уточнил полпред Камиль Исхаков. Он также подтвердил, что на Дальнем Востоке «возможно размещение большого количе­ства производств. Федеральные целевые программы должны быть скорректированы в течение первого квартала (2007 года) и лечь в основу трехлетнего бюджетирования».

Решено разработать стратегию развития Дальнего Востока, которая будет разработана в три этапа в течение трех кварталов следующего года. Также будут скорректированы федеральные целевые программы, существующие на Дальнем Востоке.

По информации газеты, на закрытой части заседания обсуждалась военная составляющая укрепления дальневосточных рубежей. С 1 января 2007 года практически на всей территории Дальневосточного федерального округа возобновляют действие принятые в СССР правила закрытой для посещения погранзоны. Кроме иных шагов такое решение предполагает кратное увеличение личного состава для обеспечения контрольно­-пропускных мероприятий. Увеличат ли такие мероприятия приток желающих поселиться в зоне, неизвест­но. Но посетить любую зарубежную страну гражданину Российской Федерации станет намного легче, чем взглянуть на достопримечательности, например, Сахалина, Камчатки или Курильских островов.

По мнению независимых экспертов, прогнозируемые претензии соседних государств на российские территории долж ны инициировать принятие дополнительных мер. Например, пора задуматься над частичной комплектацией мобильных частей Дальневосточного военного округа по нормам мирного времени.

Военные специалисты настаивают и на восстановлении Амурской флотилии, которая должна в первую очередь зорко следить за соблюдением заключенных межгосударственных договоров и соглашений. Именно от ее боеспособности зависит предоставление возможностей командованию и политическому руководству страны не допустить разрастание конфликта.