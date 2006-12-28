Кто всплывет после Туркменбаши?

России важно сохранить супермонополию на торговлю дешевым туркменским газом, однако нет никакой гарантии того, что наследник Ниязова сохранит верность договорам, заключенным с Туркменбаши. Москве важно получить ответы на вопросы: возобновятся ли переговоры о совместной защите границ и размещении российских пограничников на территории Туркменистана и будут ли продолжены совместные мероприятия по борьбе с распространением наркотиков и терроризмом?

Американцам, которые на модернизацию авиабаз в Ханабаде, Кокайде и Тузеле в Узбекистане, а также киргизского «Манаса» и таджикских Айни и Куляба потратили 250 млн. долл., важно сохранить с Туркменией договоренность об использовании воздушного пространства этой страны военными самолетами НАТО, особенно в канун разборок в Иране. Кроме того, опасаясь выхода сил и идей исламского фундаментализма за пределы Афганистана, Вашингтон обещает «влить» в экономику Туркмении несколько миллиардов долларов.

Турции, этнически и религиозно близкой Туркменистану, важно сохранить стратегическое партнерство с Ашхабадом.

Афганистан стремится зафиксировать позицию Ашхабада, который никогда не выступал против режима талибов в Кабуле и не помогал в борьбе с ним ни России, ни США, ни Ирану, ни Северному альянсу с его таджикскими и узбекскими покровителями.

Азербайджан волнует положение азербайджанской диаспоры в Туркмении, которая всегда стояла особняком и вызывала определенное недовольство и ревностное отношение со стороны титульной нации. Имеются опасения, что могут возникнуть клановые и племенные противоречия, а также конфликт по поводу раздела шельфов из-за месторождений в Каспии.

Туркменскими спецслужбами все схвачено, за все заплачено

Туркменская народная пословица гласит: «Пастух без палки не бывает». И надо сказать, что органы госбезопасности Туркменистана всегда имели репутацию тотальной и суровой спецслужбы. В 1991 году на основе бывшего республиканского КГБ был создан Национальный комитет безопасности (НКБ). Его первым руководителем был г-н Саидов. Выходцы из НКБ руководили и руководят очень многими ведомствами в стране. НКБ фактически разгромил МИД страны и все посольства Туркмении за рубежом, которые занимались обеспечением наркотрафика из Афганистана через Туркмению в Европу. Таким образом НКБ сумел поставить под контроль еще один денежный поток.

В Туркмении, кстати, практически уничтожена оргпреступность путем проведения операций по отстрелу воров в законе.

Второй по значимости спецслужбой Туркмении является созданный в 1992 г. при Генштабе армии орган военной разведки — Разведывательный отдел. Обе спецслужбы сразу наладили хорошие связи с российскими ФСБ, СВР и ГРУ, а также со спецслужбами стран-соседей по Среднеазиатскому региону. Это помогло им в дальнейшем в операциях против своих оппозиционных изгнанников.

Есть еще одна никому не подконтрольная спецслужба – служба личной охраны Туркменбаши. Ее численность – почти 2 тысячи человек, а возглавляет ее Акмурад Реджепов. До последнего времени считалось, что Реджепов и шеф НКБ Саидов – в одной связке. Дело в том, что оба они являются представителями одного клана – чарджоуского (эрсарынцы), неформальным главой которого считается Реджепов. В результате в стране действительно удалось создать сильный контрразведывательный режим. Однако в основном он был нацелен на борьбу с оппозицией.

Президент Туркменистана явно не планировал умирать. Потому и наследника не оставил. Да и народ его страны ожидал от своего вождя вечной жизни.

«Туркменский приз» представляет собой огромную власть и контроль над деньгами от туркменского газа. Есть, правда, еще один фактор – это наркотики. По данным российской военной разведки, из 16 населяющих республику народов 2 заняты исключительно обслуживанием наркотрафика.

Для проигравших борьбу за желанный приз есть одна угроза. Все боятся, что тот, кто победит, «вырежет» всех остальных: посадит всех или, в лучшем случае, выгонит.

К удивлению многих, уже через несколько часов после смерти Туркменбаши главой комиссии по организации его похорон и лицом, исполняющим обязанности президента, был назначен вице-премьер, министр здравоохранения и медицинской промышленности страны Гурбангулы Бердымухаммедов. Его карьерный взлет начался в 1997­м, когда он был поставлен во главе минздрава, а потом стал еще и вице-премьером. Говорят, что он может стать не только политическим, но и прямым наследником Туркменбаши. Есть версия, что он является внебрачным сыном покойного.

С приходом Бердымухаммедова другой потенциальный претендент на пост президента – спикер туркменского парламента Овезгельды Атаев – был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Тем не менее, оппозицию не стоит списывать со счетов. Нурмухаммед Хаманов, председатель партии «Туркменистан», незамедлительно отправился за поддержкой в Киев, где обещал пересмотреть цены на газ и гарантировать поставки.

Необходимо отметить одно странное обстоятельство. Накануне кончины Ниязова из Ашхабада исчез заместитель управляющего делами президентского аппарата и казначей Туркменбаши Александр Жадан. Где он сегодня – в Москве или Вашингтоне? Вместе с ним пропали важнейшие документы. Говорят, его видели в Германии. Не в этой ли связи 23 декабря вокруг туркменских счетов за границей разгорелся ажиотаж? Группа политических беженцев из республики обратилась к крупнейшему немецкому банку с призывом заморозить активы, принадлежащие Ашхабаду. В данном случае речь идет о двух миллиардах долларов, полученных от экспорта газа на Украину. Формально счета принадлежат правительству Туркмении, однако, как выяснилось, они находились в персональном пользовании покойного президента.

Оценка перспектив

В частности, это будет означать угрозу ряду стратегических объектов России, оставшихся в Центральной Азии с советских времен. Это прежде всего космодром Байконур, секретный противоракетный полигон Сары-Шаган и расположенные на берегу Балхаша радиолокационные станции, входящие в систему предупреждения о ракетном нападении. В Киргизии находятся пункт дальней связи ВМС России и полигон на озере Иссык-­Куль для испытаний ракето-торпеды для атомных подводных лодок ВМС России; в Таджикистане недавно вступила в строй новая станция оптико­электронного наблюдения «Окно» в Нуреке.

Наконец, в Узбекистане в местечке Китаб близ Самарканда в течение уже более 30 лет круглосуточно функционирует широтная станция, входящая в международную систему наблюдения и слежения за ИСЗ. Вот и получается, что больше всех от присутствия американ­ских и других сил НАТО в Центральной Азии пострадает Россия. В случае «беззубой» политики Москва будет вынуждена бессильно наблюдать, как бывшие советские республики все больше превращаются в очередной непотопляемый «авианосец». Но это – худший сценарий. Последнее время Кремль демонстрирует все более независимую политику.

И Средняя Азия, похоже, стала занимать в ней одно из центральных мест.

Предположим, что смена власти в Туркменистане будет способствовать закреплению постоянного военного присутствия США и их союзников по НАТО на территории Центральной Азии. Тогда у России возникнет несколько конкретных проб­лем, связанных с изменением геополитической обстановки на южных границах.