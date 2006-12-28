В Лондоне вслед за мусульманами взялись за русских

В городе Лондоне, который за последние 10–15 лет стремительно «обрусел», отношение к России быстро ухудшается. Газеты и журналы заполнены статьями и фотоматериалами, формирующими отрицательное отношение англичан к нашей стране.

Вне всякого сомнения, это стало следствием убийства Литвиненко и неуважительного отношения в Москве к британ­скому послу. В Лондоне считают, что молодежные организации, «травящие» посла, действуют по указке сверху. Говорят, что посол уже попросил себе замену и отправил семью домой.

Масла в огонь подлил суд в Лондоне над неким Мазуром-­младшим, сыном российского бизнесмена. Он получил срок за вождение автомобиля в пьяном виде. В результате один лондонец погиб, другие поучили травмы.

Политические противники премьер-министра Тони Блэра тоже начали давить на него за либеральную политику по отношению к Москве.