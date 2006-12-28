«Медведи» готовят подарок новому президенту

В последний рабочий день нардепы, как водится, ускорились в рассмотрении законопроектов. Статус законов в преддверии праздников обрели шесть документов. Среди них, разумеется, закон о материнском капитале, а также – об НКО, об упрощении декларирования доходов, об изменении влияния государства на туристический бизнес и о розничных рынках.

Оценивая уходящий парламентский год, председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что 2007 год станет для Думы четвертого созыва «самым напряженным». Но это не помешает Парламенту обеспечить принятие решений, отвечающих интересам россиян.

Несмотря на очевидные противоречия в оценках, и единороссы, и левые схожи в восприятии социальных инициатив государства. Все они в той или иной степени признают, что «нацпроекты» – «мегапроект» власти. Его цель очевидна и приемлема для всех – сбережение российских граждан. По словам думского вице-спикера Олега Морозова, ресурсы на развитие и улучшение социнфраструктуры имеются. И немалые.

– Накоплен такой запас проч­ности, когда можно позволить себе роскошь тратить деньги на серьезные социальные проекты. Мы никогда не тратились на социалку в таких масштабах. И я уверен, что в ближайшие 2–3 года страна это реально почувствует. Переломным окажется 2008 год. К этому времени в значительной степени заработают национальные проекты. И тогда же настанет пора решения «важнейших социальных задач».

По его словам, в России ни один человек не будет получать денежного содержания ниже прожиточного минимума. При этом он подчеркнул, что имеет в виду и зарплаты, и пенсии как главные инструменты преодоления бедности.

По мнению г-на Морозова, 2006 году можно присвоить «наивысший коэффициент социальной, политической и экономической стабильности». Это касается «и устойчивости власти, и экономики, которая развивается даже более энергично, чем предполагалось». Власть ни разу не продемонст­рировала «колебаний в проведении своего курса».

Год наступающий, помимо прочего, станет годом испытаний «новой политической конструкции». Когда ответственное парламентское большинство «отчитается перед страной и попробует еще раз получить ее поддержку».

– Я прогнозирую очень острую избирательную кампанию. Во-первых, потому, что в ней есть явный фаворит – партия «Единая Россия». Этого не было в полной мере в предыдущих избирательных кампаниях. Во-вторых, у этого фаворита есть «уязвимая» позиция. Состоит она в том, что ЕР является правящей партией. Ей предъявляют претензии за все, что произошло за четыре года. И оппозиция обязательно будет утверждать, что она многое сделала не так. Поэтому один из аспектов этой кампании в игре всех против одного. Потому что реальных конкурентов у ЕР нет. Нет политической партии, которая пришла бы и сказала: «Я сделала лучше и сделала больше».