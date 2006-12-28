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Аграрии против «Единой России»

№ 34(34) от 28.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Пленум АПР, на котором партия должна была принять решение о присоединении к «Единой России», назначили на 22 декабря. Однако члены центрального совета АПР приехали на него из регионов совсем не с тем настроением, которого ожидали от них единороссы и состоящий в думской фракции «Единой России» председатель АПР В. Плотников. «Если Плотников только заикнется о том, что надо входить в «Единую Россию», мы ставим вопрос об исключении его из партии», – говорили они перед пленумом. Обсуждали и несколько кандидатур, на которые можно поменять председателя АПР: главу Агропромсоюза РФ Н. Харитонова, спикера Алтайского крайсовета А. Назарчука и ветерана войн в Афганистане, Чечне и Косово, а ныне главу воронежской АПР А. Ефентьева.

В итоге на самом пленуме В. Плотников даже не намекнул на возможность объединения с «Единой Россией». Напротив, почти все ораторы говорили о том, что с единороссами у аграриев не должно быть ничего общего. Особенно горячо они требовали немедленного выхода Плотникова из фракции «Единая Россия». Зампред АПР А. Назарчук едва смог закончить обсуждение этой темы, попросив «дать правлению партии 20 дней для того, чтобы определиться с дальнейшей целесообразностью пребывания Плотникова во фракции «Единой России».
 
Член правления АПР Николай Харитонов в интервью «Аргументам неделi» был еще более конкретен: «Если при дальнейшем анализе мы будем убеждаться в том, что в одиночку мы 7% не пройдем, то зачем устраивать братскую политическую могилу? Надо лучших людей своих делегировать в ближайшую к нам партию – КПРФ. Все, кто присутствовал на пленуме, бодрились и обещали участвовать в мартовских выборах и победить. Но также все бодрились и перед октябрьскими выборами. Практически сегодня на счету партии – ноль. А ведь даже Попандопуло у пана Грициана Таврического спрашивал: а у тебя есть золотой запас?»
 
«За последнее время рейтинг партии упал до нуля – это «заслуга» нашего лидера. Узнаваемость Плотникова в стране нулевая. Съезд АПР никогда не проголосует за объединение с «Единой Россией», поэтому Плотников взял курс на то, чтобы постепенно ее умертвить. Плотников меняет региональных предсе­дате­лей АПР на фермеров из АККОР – филиала «Единой России». Исполнитель его репрессивных замыслов – новый руководитель аппарата АПР В. Телегин, он же председатель АККОР.

Поэтому лучший выход для В. Плотникова – самому уйти из АПР в ту партию, которой он на деле служит», – заявил «Аргументам неделi» председатель воронежской АПР Алексей Ефентьев.

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