Минск без газа, Москва без продовольствия

Напомним, что две недели назад В. Путин и А. Лукашенко 3 часа 40 минут беседовали в Кремле наедине о взаимоотношениях двух стран. Договорились, что в марте 2007 года пройдет Высший совет Союзного государства, где окончательно будет решен вопрос о сроках референдума об объединении и создании органов управления союзного государства.

Но вот по газу переговоры уже тогда зашли в тупик, хотя В. Путин и объяснил, что он тут ни при чем: цены на газ определяет хозяйствующий субъект – «Газпром». Лукашенко в свою очередь настаивает на том, что существует Союзный договор, в котором обговорены условия поставки газа. По этому соглашению цена на газ для Белоруссии не должна превышать цену на газ, поставляемый в Смоленскую область . Москва же в одностороннем порядке денонсировала раздел этого договора о тарифах из-за того, что Минск так и не пошел на создание совместного предприятия «Газпрома» с «Белтрансгазом». Это СП они должны были учредить еще в 2003 году!

«Газпром» тем временем объявил, что готов 31 декабря перекрыть задвижку на границе с Белоруссией. Западных потребителей российского газа успокоили тем, что заблаговременно закачали в Германии и Прибалтике нужное количество топлива.

Однако, по нашим данным, закаченного туда газа хватит только на две недели. Мол, пока продлятся новогодние каникулы, белорусы еще смогут продержаться, но дальше – сдадутся.

Г­-н Лукашенко между тем недоумевает, почему той же Украине даже после «оранжевой» революции и ухудшения межгосударственных отношений газ продают по 130 долларов, а союзной Белоруссии навязали по 200? Минску проще перекупать газ на Украине по 150 долларов, чем у РФ по 200… Где логика?

Мало того, 80% белорусской продукции, в цену которой входит цена на газ, идет в РФ. Значит, и цена на нее возрастает.

Белорусские политики в разговоре с нами заявили, что Белоруссия уже не та, что 10 лет назад: у нее, например, уже нет внешних долгов. А Г. Греф и глава «Газ­прома» А. Миллер в ответ предложили дать Белоруссии до 6 млрд. долл. кредитов на оплату газа. В ответ г-н Лукашенко во время своего последнего визита так осерчал на «Газпром», что даже отказался посетить новый Хоккейный дворец на Ходынском поле и сразу улетел домой.

Между тем кажущаяся безнадежность для Минска далеко не окончательна. Г-­н Лукашенко, скорее всего, продолжит борьбу за дешевый газ. В его арсенале остаются несколько эффективных мер.

Первая – забирать экспортируемый газ в счет оплаты за транзит. При 4–5­-кратном повышении стоимости транзита это уже может обеспечить минимально допустимое снабжение страны.

Вторая – фактически остановить поток трейлеров из стран ЕС в Москву. Для этого придется всего лишь производить полный досмотр фур, отменить так называемые ускоренные процедуры. В условиях огромных очередей из фур на латвийской и финской границах Москва и другие регионы РФ к 10 января могут остаться без значительной части продовольствия.

Третья – главной и самой чувствительной карой может стать остановка железнодорожных сообщений из РФ в Калининград. Предлог вроде «ремонта путей» всегда найдется. И сотни тысяч россиян окажутся оторванными от Родины.

Четвертая – скорее всего, будут пересмотрены различные аспекты военно-­технического сотрудничества. Но военные радары, похоже, все-таки не отключат.

И последнее – в странах ЕС очень пристально наблюдают за этой газовой войной. Со 2 января в Европе уже все выйдут на работу, и если с газом возникнут проб­лемы, то всевозможные кары последуют уже от них.