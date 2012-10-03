Мао вернётся в ноябре

Руководство Китая наконец-то определилось с датой начала XVIII съезда Коммунистической партии Китая (КПК). 28 сентября китайские информагентства объявили, что исторический съезд, на котором будет избран «новый великий кормчий», начнёт свою работу 8 ноября 2012 года. Теперь уже точно ясно – китайская верхушка закончила делёж «пекинского пирога» – власти в стране. Ранее из-за острых разногласий в политбюро дата открытия съезда была под вопросом. Аналитикам оставалось только гадать – съезд могли открыть в сентябре, октябре или вообще перенести на следующий год.

Обычно осторожно освещающая внутренние события газета «Жэньминь жибао» уже не скрывает, что страна готовится к серьёзным перестановкам в руководстве. При подготовке к съезду китайцы обновили более 30% руководителей провинциальных комитетов КПК. Кроме этого из числа новых членов ЦК на съезде изберут новое политбюро. Самое главное – будет избран новый генсек партии.Действующий генеральный секретарь Ху Цзиньтао, впервые занявший эту должность десять лет назад, оставит высший пост. Словом, перемены впечатляют.

Для того чтобы утвердить принятые в недрах партийных кланов решения, в Пекин со всей страны приедут 2270 делегатов. Любопытно, что рабочих среди них будет всего 169 человек, причём партийная пресса подаёт эту цифру как достижение. На прошлом съезде пролетариев было ещё меньше – 51. Однако китайцы утверждают, что Компартия начала проводить настоящую демократизацию – впервые кандидатов в делегаты съезда избрали на альтернативных выборах. Всё это заставляет наблюдателей вспомнить прошедшую в СССР в 1988 г. XIXпартконференцию, которая тоже начиналась славословиями о демократии, а закончилась, по словам историков, самоубийством Советского Союза. Впрочем, Поднебесная совсем не торопится повторить наш путь – всё как раз наоборот.

Многие эксперты уверены, что Ху Цзиньтао на посту генсека сменит заместитель председателя Военного совета ЦК КПК и член постоянного комитета политбюро Си Цзиньпин.Его отец –известный китайский революционер Си Чжунсюн принадлежал к первому поколению руководителей КНР (соратники Мао Цзэдуна). Поэтому эксперты относят Си Цзиньпина к клану «принцев». Так называют детей руководителей «первой волны».

Вокруг фигуры будущего главы Китая аналитики и эксперты сломали немало копий. Считается, что он является сторонником частной собственности и даже нашёл взаимопонимание с банковской группой Ротшильдов. Благодаря своему элитному происхождению Си Цзиньпин чувствует себя независимым от политбюро. Это даёт ему возможность проводить более самостоятельную политику. Тем не менее от нового руководителя не стоит ждать радикальных политических и экономических реформ. Однако это лишь предположения.

Люди, с детства близко знающие Си Цзиньпина, в разговорах с американскими дипломатами дают ему другие характеристики. Из донесений, опубликованных на сайте Wikileaks,стало известно, что Си прекрасно знает об огромной коррупции, поразившей его страну. Он резко недоволен упадком морали – всеобщим поклонением «жёлтому дьяволу», ростом количества нуворишей, продажностью чиновников и т.д. В то же время сам Си обладает огромными амбициями, очень уверен в себе и с юности движется к намеченной цели.

Более того, начав политическую карьеру, Си стал «краснее красного». Понятно, что в этом случае речь идёт не о цвете красного вина, а о его коммунистических убеждениях. Близко знающие его люди утверждают, что будущий руководитель Китая не придаёт значения деньгам. Он верит – гарантом стабильности и силы государства является Коммунистическая партия Китая. Проще говоря, Си ощущает себя наследником отца – революционера и соратника Мао.

Конечно, прямых аналогий с «великим кормчим» быть не может – сейчас другое время. Тем не менее, анализируя эту информацию, можно легко понять, почему во внешней политике Китай внезапно откатился на 40–50 лет назад – к временам погромов хунвейбинов. Видимо, в своей борьбе за власть Си Цзиньпин идёт дорожкой, проторённой Мао. Так что всем соседям Поднебесной стоит ещё раз внимательно перечитать историю. Впрочем, пока можно не паниковать – власть к «красному Си» будет переходить постепенно. И своей полной силы он сможет достичь лишь через пять лет – на следующем съезде КПК.