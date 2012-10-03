До свидания, наш … Миша

Ты кто такой? Давай, до свидания! Так утром 2 октября грузинская оппозиция провожала проигравшего парламентские выборы президента Михаила Саакашвили. Впрочем, ЦИК Грузии не торопился с подсчётом голосов. По Тбилиси поползли слухи – Миша не хочет уходить добровольно и пытается изменить результат голосования.

Его можно было понять – после потери власти ничего хорошего М. Саакашвили не ждёт. Однако победа оппозиции оказалась столь оглушительной (почти две трети мест в парламенте), что ему пришлось быстро признать своё поражение –шансов в силовом противостоянии с народом у него не было.

За время своего правления Миша настроил против себя большинство грузин. Люди ждут от правительства только плохого. Поэтому, когда за несколько часов до выборов в кахетинском селе Колаги пропала 10-месячная девочка – дочь активиста оппозиционной партии «Грузинская мечта», –многие обвинили в этом власти. В результате поисков, несчастная малышка была найдена в огромном кувшине с водой – её утопили. Жуткие кадры моментально распространились в Интернете.

Несмотря на взрывоопасную ситуацию, голосование прошло относительно спокойно – в результате стрельбы спецназа резиновыми пулями были ранены несколько избирателей.Однако будущее выглядит не столь «радужно». Президентский срок М. Саакашвили заканчивается почти через год. Но оппозиция требует его немедленной отставки, а в случае отказа обещает устроить импичмент. На этот случай Миша припрятал в рукаве джокер. По данным «АН», в воинских частях Грузии мелкими группами размещены около тысячи морпехов США.В случае обострения они будут организовывать эвакуацию грузинского президента.