О конце «Прожекторперисхилтон»

Эта развлекательная программа Первого канала ТВ приказала долго жить. И здесь не обошлось без «Газпрома», вернее, его холдинга – «Газпром-медиа».

Контролируемый им телеканал ТНТ не разрешил ведущим передачи Светлакову и Мартиросяну, работающим на ТНТ, вести передачу «Первого». Понятно, что это стало тяжёлым аппаратным ударом по гендиректору Первого канала К. Эрнсту.

Закрывать передачу «Прожекторперисхилтон» он явно не собирался. Проект был успешный, популярный и работал на увеличение аудитории канала. Причём за счёт молодёжи, а не традиционной аудитории «Первого»: людей пожилого возраста, пенсионеров.

Слухи об отзыве Светлакова и Мартиросяна из «Прожекторперисхилтон» появились ещё летом. Эта проблема могла оказаться лишь предметом торга. Однако привычного торга не случилось. И г‑н Эрнст, как говорят, обратился в администрацию Президента России с просьбой повлиять на гендиректора «Газпром-медиа» г-на Сенкевича. Но и из этого ничего не вышло – в АП отказались влезать в спор хозяйствующих субъектов.

Такое пренебрежение к гендиректору главного кремлёвского рупора сразу породило предположения о том, что Эрнст впал в немилость. Вплоть до того, что наверху, вероятно, рассматривается вопрос о его замене на посту гендиректора Первого канала.

И если г-на Эрнста действительно будут менять, то это будет хорошо выглядеть в свете нынешней борьбы власти и лично В. Путина «за традиционные русские ценности и семью».

Но, скорее всего, закрытие программы «Прожекторперисхилтон» было всё же вызвано её юмористической составляющей, иногда затрагивающей и политически значимые события в стране. В верхах, похоже, решили, что для Первого канала это излишне: традиционную аудиторию канала опять-таки в свете борьбы «за традиционные ценности» юмор будет только раздражать. А значит – мешать необходимой пропаганде этой борьбы.