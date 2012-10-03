Вселенский позор

Дм. Медведев умеет удивлять. Казалось бы, после его инициатив по отмене зимнего времени и сокращению часовых поясов, переименованию милиции в полицию и отказу от привычных лампочек ничего более экзотичного премьер придумать не может.

Однако смог. 1 октября Дм. Медведев нашёл время для встречи с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Всё бы ничего – может, захотел премьер увеличить популярность своей странички и опередить Барака Обаму. На российский народ в этом деле надежды нет. У Обамы уже 30 млн. «лайков», а у Медведева почти в 40 раз меньше. Вот тут бы и пригодилась помощь «главного по кнопочкам» – он-то знает, что подкрутить и как утереть нос «тёмному властелину».

Но дело в том, что Цукерберг приехал в Россию совсем по другому поводу. Дела у крупнейшей в мире социальной сети идут из рук вон плохо. Цена акций компании упала на 50%. Поэтому Марк и вспомнил о России – приехал, чтобы найти и увезти в США лучших программистов. Говорят, в открытую предлагает им «немедленную эвакуацию». Теперь же, похоже, утечка мозгов «благословлена» на высшем уровне.

Понимают всю неуместность происходящего и простые пользователи Facebook. Сообщение об этой встрече на странице Дм. Медведева не смогло собрать большое количество «лайков». А самым популярным оказался комментарий: «А не хотите встретиться с русскими бабушками и дедушками? А с деятелями культуры? А с учителями?»