Что китайцу хорошо, русскому – смерть

В Сингапуре завершил работу 7-й ежегодный российско-сингапурский деловой форум. Российскую делегацию возглавлял вице-премьер правительства России И. Шувалов. На форум приезжают бизнесмены из многих стран. Из России – как правило, показать себя и поговорить о «прожектах», осуществить которые едва ли суждено.

Государственное телевидение «Россия 1» в своей субботней аналитической программе показало встречу вице-премьера И. Шувалова с бывшим премьером правительства Сингапура Ли Кван Ю. Этот почти 90-летний старец правил Сингапуром с 1959 по 1990 год. При нём морской город превратился из обычного вороватого порта в богатейший город-государство. На телекартинке вице-премьер не мигая смотрел на загадочного старца. Можно только предположить, о чём думалось ему в этот момент. Может, о развитии Дальнего Востока, а может, и о судьбе российского чиновника, окажись он под властью такого премьера, как Ли Кван Ю.

В 1959 г. тот пришёл к власти в Сингапуре, имея за плечами образование Кембриджского университета. После этого сразу вдохнул новую жизнь в так называемое Бюро по расследованию случаев коррупции. Его учредили задолго до него ещё «британские колонизаторы», но работало оно вяло и плохо. В 1960 г. всё изменилось. Бюро получило право внесудебного ареста и обыска подозреваемого чиновника и его ближайших родственников. Исключений, в отличие от России, нет ни для кого. У нас, напомним, запрещено даже останавливать на дороге пьяного судью, прокурора или следователя.

Возглавляет бюро директор, который подчиняется только премьер-министру. Он до сих пор не зависит больше вообще ни от кого. В его подчинении всего 49 следователей и 22 сотрудника аппарата. Они могут обыскивать и проводить арест без преду­преждения и получения санкций любого подозреваемого чиновника. Могут входить в офис или жилой дом с обыском и изымать любые документы или имущество. Бюро заранее проводит изучение кандидата при назначении на любую государственную должность.

Что для бюро означает взятка? Это гонорары, деньги, подарки, доля в собственности, ценные бумаги и акции. Упаси бог – оплата со стороны своей поездки в отпуск или поездки куда-либо родственника, обеда на чужой территории. В России – это обычная практика. Машины с мигалками крупнейших федеральных чиновников сплошь и рядом стоят в обеденное время рядом с супердорогими московскими ресторанами, где «решаются вопросы». Причём приезжают они туда частенько в сопровождении милицейских машин с мигалками. На тех же машинах их жёны или подруги разъезжают по магазинам.

В Сингапуре на этот счёт действует презумпция виновности. Если чиновник не сможет доказать, что действует не в интересах некоего гражданина, с которым только что мирно обедал, то его ждёт штраф в 100 тыс. долларов либо «шконка» на пять лет. Часто – и то и другое вместе. Причём суд имеет право выносить приговор о конфискации имущества чиновника и его жены, если они не могут объяснить, откуда и на какие деньги оно было ими приобретено. Теряется право не только на работу, но и на пенсию.

Запрещено даже занимать деньги у тех, с кем состоишь в каких-либо отношениях. В России – это обычный приём. Заёмными «у родственников» деньгами объясняют строительство дворцов и покупку «роллс-ройсов». Случается занять деньги у одного олигарха, дать их взаймы другому, которые он вернёт через год-два с наваром в 2–3 конца. При этом оба олигарха получают от государства преференции. Говорят, что именно так на иностранном счету г-на Шувалова появилось несколько десятков или сотен миллионов долларов. Плюс игра на акциях «Газпрома», плюс скупка и застройка земли в районе Сколково, которую проводит жена вице-премьера.

Вот где г-ну Ли Кван Ю разгуляться! Тогда и арбидол стоил бы в аптеках не 300 рублей, а 15. И самолёты начали бы строить свои, а не покупать за границей с откатами, и дети крупнейших чиновников не становились бы в 25 лет руководителями государственных банков. Здесь же – строительство дорог, закупка вооружений, цены на газ и бензин…

По нашим сведениям, г-н Ли Кван Ю, как и положено высокообразованному китайцу из далёкого прошлого, очень хорошо относится к России. Даже приезжал не раз в Москву, посещал Сколково в компании Дм. Медведева. Встречался и с В. Путиным, из самых добрых чувств предложив послужить в качестве советника президента по искоренению государственных ворюг. Но что-то пока не заладилось, хотя правила этой борьбы предельно просты.

Тем временем из-за кремлёвских зубчатых стен тонкой дымовой струйкой просачиваются и обнадёживающие слухи. Будто бы президент Путин справит 7 октября своё 60-летие и займётся чисткой «авгиевых конюшен» в правительстве да и во всём государственном аппарате. Не оттого ли г‑н Шувалов так грустно и тревожно смотрел на старого китайца?

Ли Кван Ю начал в 1959 г. с того, что поменял полностью коррумпированную полицию, состоящую преимущественно из малазийцев, на китайцев. А кого в первую очередь нужно поменять в России?