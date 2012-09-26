Кому досталось печенье Госдепа?

Последнее время партии «Единая Россия» (ЕР) не везёт. Многие инициативы власти, направленные против оппозиции, оборачиваются против неё. Стоило только выгнать из Госдумы справедливоросса Г. Гудкова за незаконный (в понимании Кремля) бизнес, как сразу же обнаружилось, что очень многие депутаты партии власти имеют такие же «грешки».

Уличённые депутаты ЕР вынуждены оправдываться на ТВ, радио и даже в Твиттере, что само по себе невероятно. Президентом у нас уже работает В. Путин. А он, как известно, в отличие от партнёра по тандему Дм. Медведева, Твиттером не пользуется и утереть депутатские слёзы онлайн не может.

Более того, недавно Кремль принял решение о закрытии в России программ американского агентства международного развития (USAID). Этот демарш разгневал дипломатов США. Представитель госдепа В. Нуланд заявила, что в программах, финансирующихся Вашингтоном, участвовала и ЕР. Впрочем, от уточнений она отказалась. Единороссы опровергли «наезд» из-за океана – американцы, мол, просто обиделись и закатили лёгкую истерику.

Тем не менее данные о финансировании США «Единой России» появились у оппозиционера Б. Немцова. По его утверждениям, в течение пяти лет из американского бюджета оплачивался политологический форум в Форосе. А руководил им единоросс С. Марков. К тому же приезд делегаций США на съезды «Единой России» (2007 и 2008 гг.) тоже финансировался из американского кармана. ЕР и С. Марков утверждают, что все обвинения безосновательны.

По мнению экспертов, обнародование такой информации является «предупредительным выстрелом» США. Вашингтон торгуется и хочет добиться от Кремля уступок в работе USAID.

Если этого не произойдёт, то можно ожидать новой, более мощной, волны компромата.