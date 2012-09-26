Специалист по политическому «порно» делает карьеру в Думе

28 сентября, в пятницу, депутаты рассмотрят вопрос о создании нового думского комитета по СМИ. На днях президиум фракции «Единая Россия» предложил на пост его руководителя изгнанника из двух оппозиционных партий (ЛДПР и «Справедливая Россия») А. Митрофанова.

По мнению председателя Думы С. Нарышкина, если депутаты поддержат кандидатуру Митрофанова, то «он со своей работой справится».

По словам руководителя думской фракции ЕР А. Воробьёва, её представители хотят, чтобы создаваемый комитет возглавил бывший эсер, поддержавший Дм. Медведева при утверждении премьером. Какую связь эта мотивация имеет с профилем деятельности будущего комитета, из сказанного неясно.

Между тем лидер фракции справороссов С. Миронов убеждён, что «господин Митрофанов в своём амплуа обязательно сделает что-нибудь такое, за что всем будет очень стыдно и неприятно», – заявил лидер СР. Он также отметил, что его фракция будет голосовать против назначения Митрофанова.

Тем временем в Госдуму пришла официальная телеграмма от некоего гражданина Жарова, в которой он обвиняет Митрофанова в получении взятки. Ещё депутат известен авторством порнофильма, главными персонажами которого были актёры, похожие на премьера Украины Ю. Тимошенко и президента Грузии М. Саакашвили.