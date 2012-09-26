Осенние сезоны в политическом поле

Вопрос о легитимности В. Путина, который раз за разом поднимает оппозиция, на самом деле работает против изменений в обществе, которые начались с проявления в этом направлении политической воли Президента РФ.

По сути оппозиционеры, используя демотивационные модели информационного воздействия на публику, призывая к отставке Путина без рационального объяснения причин и без конструктивного плана на будущее, – выступают в роли настоящих деструкторов.

Определённые черты поведения и нежелание идти на компромисс в любом виде, а также ряд специфических факторов (склонность к брани и сквернословию, агрессивное поведение, нестабильное психологическое состояние в сочетании с потребностью сообщать посторонним людям о своих интимных переживаниях и т.п.) говорят о том, что мы имеем дело с «зомбированием» или «самозомбированием» определённых социально-политических групп. В дальнейшем они могут стать существенным фактором дестабилизации обстановки в стране. Сигналом к массовым беспорядкам может стать политическое убийство любой более или менее значимой фигуры: как из стана оппозиции, так и из «кремлёвских кругов».

К сожалению, «зомбирование» личности имеет необратимые последствия и постепенно приводит лишь к появлению «тёмных», «омертвевших» участков сознания. При этом «зомби» может быть задействован создателем такой информационной программы в любой момент своего существования в дальнейшем.

Частичная потеря влияния Путина в обществе (снижение рейтинга) даёт оппозиционным группам шанс реализовать свою деструктивную программу уже осенью 2012 года. Можно было бы посоветовать в оперативном порядке повысить рейтинг президента, в том числе – за счёт кадровых перемещений, возможно, даже в ближайшем окружении.

Собственно, в ожидании этих кадровых изменений и затаились аппарат президента, правительство и иные «заинтересованные лица» в кремлёвской команде – в широком смысле этого слова. Усилия в этом направлении как будто предпринимаются, но пока не очень явно. Помимо этого, как говорят, поступило распоряжение дать «зелёный свет» оппозиционерам: якобы они могут избираться на муниципальном уровне беспрепятственно.

Возможно, в результате часть из них перейдёт на сторону власти, а часть – откровенно провалит реальную работу с населением. Тогда у «правящей партии» появятся политические аргументы против оппозиционных лидеров. А часть оппозиционеров будет обречена на маргинализацию.

В любом случае Кремль должен стимулировать качественное улучшение оппозиционной среды, чтобы борьба с нею не выглядела «игрушечной», а стала настоящим политическим контекстом. Тогда вопрос о существовании и перипетиях развития гражданского общества в России отпадёт сам собой.