В Татарстане продолжаются «тёрки»

По сведениям из Казани, отношения между бывшим и нынешним президентами Татарстана М. Шаймиевым и Р. Миннихановым складываются не лучшим образом.

Недавно г-н Минниханов расформировал республиканское министерство энергетики, возглавляемое племянником г-на Шаймиева, причём не предоставил ему другого «хлебного места». Речь о И. Фардиеве, который 21 мая был отправлен в отставку с поста вице-премьера – министра энергетики Татарстана. Кроме того, новый президент намекает на ответственность старого за обострение политической ситуации в республике, где недавно случилось несколько терактов.

Разумеется, влияние М. Шай­миева в республике остаётся огромным. Президент Путин даже провёл недавно с ним много времени «под телекамеры», что с отставниками случается крайне редко. Так что упрекать его в том, что он якобы разыгрывает «национальную карту», стоит едва ли. С такими Кремль поступает показательно жёстко.