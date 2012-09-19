Питерские переживают за Ксению Собчак

В ближнем кругу друзей В. Путина высказывается недовольство ситуацией с К. Собчак.

Они считают, что так жёстко и грубо с ней нельзя было поступать. Что такие меры, которые были предприняты по отношению к ней силовыми структурами, недопустимы. Так как она «наша, из уважаемых питерских». Речь идёт об унизительном обыске, лишении работы на телеканалах и конфискации заработанных денег. В. Путин должен был как-то смикшировать такую агрессивную реакцию.

На самом деле Ксения Анатольевна никакая не революционерка. Скорее наоборот – пыталась в своих высказываниях, в том числе на митингах протеста, объяснить политику властей. Правда, с элементами фрондёрства. За такое не «мочат». Об этом говорят в среде кремлёвских и правительственных журналистов.