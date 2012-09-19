Олигархи не хотят возвращать наворованное

Говорят, не так давно президент В. Путин обязал крупнейших бизнесменов из своего ближайшего окружения и прочих российских олигархов вернуть на родину все вывезенные ими за границу капиталы. Причём сделать это они должны максимально быстро – в течение года. Причина проста – в случае дальнейшего «закручивания гаек» в стране неизбежно обострятся отношения с Западом. В итоге эти деньги могут быть легко заморожены «мировой закулисой».

По данным «АН», процесс возврата активов уже начался. В последнее время некоторые наши миллиардеры лихорадочно ищут внутри страны проекты, в которые бы они смогли с выгодой вложить деньги. Тем не менее такая идея президента нравится далеко не всем. Причём дело дошло почти до открытого противостояния.

Как утверждает в своём блоге на сайте «Эха Москвы» публицист и политолог Андрей Пионтковский,недавно во время большого приёма в одном из европейских посольств разговор весь вечер крутился вокруг этого решения В. Путина. По его словам, на приёме «собралось немало кремлёвских нотаблей (представители высшего руководства. – Прим. «АН»). Забрела даже парочка членов «расширенного Политбюро». Причём все они не стеснялись в выражениях: «суждения высказывались исключительно вольтерьянские».

Более того, «персоны, наиболее продвинутые в историческом плане после двойного Ballantine’s (один из лучших шотландских виски. – Прим. «АН»),вспоминали в очень доброжелательном ключе о славных деяниях графов фон Палена, Зубова, Орлова. А самые отмороженные уточняли маршрут «Марша миллионов».Напомним, что граф фон Пален и граф Зубов являлись организаторами заговора против императора Павла I, который в результате был задушен шарфом в собственной спальне.

Что и говорить – даже если известный политолог сильно сгустил краски ради красного словца, информация крайне настораживающая. Всем понятно, что нуворишам, десятилетиями вывозившим наворованное на Запад, нет никакого смысла возвращать всё на Родину. Впрочем, А. Пионтковский уверен, что в этом противостоянии В. Путин одержит верх. Его окружение «больше всего на свете боится остаться без него один на один с угрюмым, непонятным и глубоко чуждым, непредсказуемым социумом (обществом. – Прим. «АН»)». Поэтому президенту будет достаточно обратиться к обездоленным массам и «бросить им на колья трёх-четырёх чиновников-миллиардеров, хранящих на Западе свои сокровища. Больше и не понадобится. Остальные сами всё принесут и «сдадут государству по первому слову Владимира Владимировича».

Скорее всего, прогноз верен. Но вопрос – захочет ли этого В. Путин, остаётся открытым.