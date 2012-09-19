Что интересует наших «ослов»?

Вспомните эпизод из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Евг. Петрова о пуске трамвая в Старгороде. Председатель губисполкома тов. Гаврилин открыл митинг, но заговорил не о проблемах города и новом трамвае (который построить – не ешака купить), а о международном положении: лорде Чемберлене, американском сенаторе, румынских боярах и Муссолини.

Почти ничего с той поры в поведении начальников не изменилось. Продолжают пугать вражеским окружением и ни черта не делать.

Митингов, правда, стало меньше, чем 70 лет назад, но их прекрасно заменяет ТВ. Не сходят с новостных передач «арабская весна», американские госсекретари, послы и сенаторы со «списками Магнитского», заговоры против России-матушки. Настораживает японо-китайский конфликт.

На этом фоне особняком стоят боевые действия стран НАТО в Афганистане и Ираке. Ими почему-то не пугают, хотя война идёт недалеко от наших границ и вполне может перекинуться через республики Средней Азии в Россию. По глобалистической официальной версии властей, натовцы сдерживают исламских экстремистов, и это нам в помощь. Но есть, похоже, и вполне земная субстанция.

В рамках сентябрьского международного авиасалона в Берлине проходил Пятый Европейский конгресс по транспортной авиации. Он был доступен практически всем желающим, то есть без грифа секретности. Но в ходе его слушаний стало совершенно очевидно, что натовский контингент на Ближнем и Среднем Востоке не мог бы существовать без самолётов и вертолётов, созданных ещё в СССР, – Ан-124-100, Ил-76ТД, Ан-12 и вертолётов Ми-26 и Ми-8. Самолётами, в частности, выполняется основная переброска тяжёлых военных грузов из Европы на базы НАТО и транспортные перегрузочные узлы в Афганистане, Узбекистане, Пакистане и Арабских Эмиратах.

У НАТО просто нет самолётов такой грузоподъёмности и неприхотливости для условий пустыни, высокогорья или сильных морозов. Они пытались было скопировать многострадальный грузовик Ан-70 (А400М), но он оказался плохим помощником для ведения боевых действий вдали от Европы.

Первый полёт сверхтяжёлого грузовика Ан-124 в интересах нашего потенциального противника состоялся в далёком 1992 году. Его зафрахтовали ВС Великобритании для доставки военных грузов на Фолклендские (Мальвинские) острова, из-за которых англичане ранее воевали с Аргентиной. Но расцвет и бурная поддержка НАТО приходятся на начало военных действий в Афганистане. Гаубицы и вертолёты, танки и броневики, само собой, туалетная бумага (об этом дал утечку наш вице-премьер) и морские контейнеры с боеприпасами пошли по воздушному мосту из германского аэропорта Лейпциг-Халле на юг.

Дошло и до настоящей конкуренции по-русски. За военными заказами охотились российская компания «Волга-Днепр», украинская «Антонов дизайн бюро» и даже российские ВВС. Им досталось от СССР почти 50 «Русланов» на всех. Все сбивали цены. В результате гражданские авиаперевозчики «ВД» и «АДБ» создали общую немецкую компанию, которой натовцы платят примерно по 15 тыс. долларов за один полётный час. Наши ВВС берут по 12 – говорят, путают свой керосин с государственным. При этом американцы за услуги своего транспортника С- 17 требуют 35 тыс. долларов за час. Хотя он берёт вполовину меньше груза и летит вполовину ближе «Руслана».

Вторая часть этой истории выглядит несколько оптимистичнее. Из разговоров в кулуарах конгресса выяснилось, что именно российские и украинские «Аны» будут перебрасывать военные грузы из Афганистана до города на реке Волге – Ульяновска. Тестовые полёты уже проведены. Там их будут перегружать на железнодорожные платформы в стандартные транспортные контейнеры FESCO или под чехлы для «негабаритов». Причём перегружать будут не только туалетную бумагу, но и то, из чего стреляют и убивают. После этого они мирно поедут во Владивосток, Ригу и чаще всего в порт Усть-Луга, что в Ленинградской области. Порт этот лишь на 21% государственный. Остальные 79% стоимости услуг достанутся кому-то из питерских. Так что «ульяновский транзит» для них – золотое дно. В кулуарах говорили и о том, что куратором проекта является вице-премьер Дм. Рогозин. Но официально этому подтверждения нет.

И последнее. В Берлине на конгрессе один из российских докладчиков поведал, что российским властям так понравилось обслуживать войска НАТО, что ими принято решение возобновить производство «Русланов» на ульяновском заводе «Авиастар» в новой модификации

Ан-124-300-747. Такой будет брать ещё больше и лететь куда угодно.

Вот только самолёт построить – «не ешака купить», как говорил председатель губисполкома города Старгорода. Шишки из Минторга и «Объединённой авиакорпорации» не сочли для себя возможным прислать хоть кого-нибудь на конгресс, где только и говорили про наши самолёты. Говорили с восхищением даже натовские генералы.

Но наших ослов, как видно, интересуют только они сами.