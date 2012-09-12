Тимошенко могут выпустить на свободу

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд рассказал, что президент Украины Виктор Янукович лично пообещал проследить за выполнением любого решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам бывшего премьера Ю. Тимошенко и главного милиционера в её правительстве Ю. Луценко.

Ягланд считает, что жалобы экс-премьера в Евросуд не будут объединены в одно рассмотрение. «В ближайшее время, в течение нескольких недель, будет вынесено решение суда относительно задержания Тимошенко, а также о том, были ли судебные заседания проведены в соответствии с европейскими стандартами. Позже ЕСПЧ возьмётся за изучение дела по существу. Юристы Юлии Владимировны в конце августа уже обратились в суд со второй жалобой. Её рассмотрят позже, поскольку это требует времени. Насколько я знаю, эти дела уже не будут объединены», – сказал генсек СЕ в интервью газете «Коммерсант-Украина».

Также Ягланд объяснил, почему Луценко отправили в колонию, несмотря на то что Евросуд удовлетворил его жалобу: «Дело в том, что украинское правительство оспорило решение ЕСПЧ в Большой палате суда. После рассмотрения апелляции все должны будут следовать решению суда. При этом ЕСПЧ может указать властям отпустить заключённого, и любое правительство в Европе обязано следовать судебному решению. В противном случае у правительства возникнут настоящие проблемы».