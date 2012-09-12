Здоровые силы вокруг нездоровой «вертикали»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) продолжает пугать национального лидера. По последним опросам, число граждан, на которых В. Путин производит благоприятное впечатление, сократилось за 10 лет на 20%. На 14% увеличилось число тех, на кого он производит неблагоприятное впечатление.

В этой ситуации президенту не остаётся ничего другого, как искать поддержку у консервативной части населения, которое составляет абсолютное большинство. Отсюда его жёсткая риторика, ужесточение законодательства. Говорят, что, отпраздновав 7 октября своё 60-летие, он даже начнёт избавляться и от одиозных личностей в своём окружении – типа Сердюкова и Мантурова. А может, и лично тов. Медведева.

Вообще говоря, стремление федеральной власти найти поддержку в консервативной идее не ново. Первый раз такая попытка была предпринята ещё в 1993 году, когда под авторством С. Шахрая и В. Никонова появился научный труд с названием «Консервативный манифест».Тогда же на его основе была создана Партия российского единства и согласия (ПРЕС). Её учредительный съезд прошёл в Великом Новгороде.

Вторая попытка власти окунуться в консерватизм случилась в 2001 году в том же Великом Новгороде: там была принята программа партии «Единая Россия». Она сильно напоминала тот же «Консервативный манифест».

Похоже, сегодня верховный правитель страны ощутил потребность вернуться к истокам. Но вот беда – он до мозга костей остаётся либералом в экономике. А левый политический фланг крепко занят коммунистами, и их влияние всё возрастает. Стало быть, задача хозяина «вертикали власти» на ближайшее будущее – потеснить коммунистов хотя бы на дискуссионном уровне.

Говорят, что в администрации президента отнеслись к этой задаче очень серьёзно. Похоже, там и было задумано в качестве первого шага создание так называемого «Консервативного политического клуба». По нашим сведениям, эта идея обсуждалась даже на совещании у заместителя руководителя АП В. Володина.

«Клуб» должен стать «площадкой» для политиков и экспертов, придерживающихся национально-государственнических взглядов. Их задача – создать идеологический противовес либералам, готовить новые идеи и экспертные оценки в качестве ответа «болотному» сообществу. На том совещании было якобы предложено, что «пламенным мотором клуба» мог бы стать ярчайший публицист и писатель А. Проханов. А членами совета при нём – г-да Кургинян, Третьяков, Дугин, Мединский, Рогозин и г-жа Нарочницкая. Разумеется, их должна разбавить и консервативная молодёжь, какие-то новые лица.

Любопытно, что организаторы прекрасно осознавали, что «клуб» может естественным образом превратиться в очередную опору власти. Чтобы не создавалось такого впечатления, его членам будет позволено её критиковать. Но только с национально-государственнических позиций. Примерные темы для критики – вступление России в ВТО и миграционная политика.

Учредительное заседание «клуба» состоялось 9 сентября в Изборске (Псковская область). Так что проект «клуба» уже получил название «Изборский». К его работе будут привлекаться не только политологи и публицисты, но и учёные, конструкторы-оборонщики, военные. Возможно – даже командующий ВДВ В. Шаманов.

Если «Изборскому проекту» всё же удастся собрать «здоровые силы» общества вокруг нездоровой «вертикали», то он будет иметь все шансы стать федеральным проектом с достойным финансированием. Но в этом будет и его беда. Где бюджетные деньги, там ругань и беспощадная борьба за лидерство и место казначея.

Да и «здоровые силы» ещё придётся поискать. Привлечь их в «Изборский проект» будет сложно. Именно они – представители оборонки, военные, учёные – самые обиженные властью. Они и рады стать консерваторами и даже жить при авторитарном режиме. Вот только режим этот авторитарен только в политике. В экономике как был либеральным, так им и остался.

Лучше бы было наоборот.