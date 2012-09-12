Саакашвили воюет за Россию

В конце августа грузинские силовики бодро отрапортовали об уничтожении 11 вооружённых бандитов, якобы вторгшихся в Грузию с территории России – из приграничного Дагестана. Наши пограничники тут же опровергли эту информацию. Тем не менее понятно, что полностью контролировать горы невозможно. Но дальнейшее расследование подтвердило их правоту – боевики шли в другом направлении. Через Грузию они пытались прорваться в Дагестан и Чечню.

Более того, по одной из версий это мог быть диверсионный отряд, который готовили сами грузины. Однако затем, при невыясненных пока обстоятельствах, он вышел из подчинения и был коварно уничтожен грузинским спецназом. Впрочем, эксперты более вероятным считают другое развитие событий.

Уничтоженные боевики были завербованными в европейских странах чеченскими «новобранцами», которые пытались проникнуть на Северный Кавказ для помощи оставшимся там бандитам. В пользу этой версии говорит тот факт, что среди убитых оказался ближайший сторонник проживающего в Лондоне Ахмеда Закаева – Дукваха Душуев. К тому же маршрут группы подтверждает и командование чеченских боевиков: «Группа новобранцев выдвигалась в Дагестан для участия в боевых действиях».

Есть и ещё одна версия. В российской разведке считают, что на Северный Кавказ стали возвращаться чеченские боевики, воевавшие в Сирии против президента Башара Асада. Напомним, что недавно в этой стране был убит сын ликвидированного в 2004 году именно в Дагестане Руслана Гелаева.

Но, несмотря на неопровержимые факты, грузинское руководство ни за что не признает, что через их страну на территорию России пробираются террористы. Всё это грозит серьёзным обострением отношений с Москвой. Поэтому М. Саакашвили в очередной раз попытался перевести стрелки на северного соседа. Впрочем, на Кавказе всегда надо обращать внимание не на эмоции и слова, а на дела. В данном случае, ликвидировав прекрасно вооружённую группу террористов, грузины оказали услугу России. А это дорогого стоит.