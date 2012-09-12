Аппаратная ошибка единоросса

В первый же рабочий день осенней сессии Государственной думы глава правительства Дм. Медведев пригласил руководство фракции «Единая Россия» для обсуждения «стратегии и тактики совместной работы с кабинетом министров по важнейшим законопроектам».

Предстоящей законопроектной работе было посвящено и выступление председателя ГД С. Нарышкина. По его словам, в законотворческий план уже включены проекты, которые можно назвать ключевыми. Среди них – поправки к Гражданскому кодексу, инициативы о порядке формирования двух парламентских палат и о выборах мэров.«И разумеется, в эту сессию нас ждёт работа над федеральным бюджетом», – добавил председатель.

Нарышкин же дал оценку конфузной ситуации с законопроектом депутата А. Исаева (ЕР), запрещающим родственникам вместе работать в парламенте. По его словам, недопустимо, когда вместо юридических аргументов звучат тезисы, вступающие в противоречие с 20-летним периодом развития современной России.

Очевидно, что по первоначальному замыслу социально оправданная инициатива А. Исаева должна была дополнить борьбу с «незаконным депутатством» Г. Гудкова в качестве «розочки на торте». Но однопартийцы Исаева в лице руководителей ЕР публично отвергли его законотворческое предложение. Примечательно, что ещё одним противником последнего вынужденно стал глава думской фракции «Единая Россия» А. Воробьёв, отец которого является вице-спикером Совета Федерации. Защищая свою позицию, он сравнил политическую «семейственность» с «династиями» учителей, врачей и даже сталеваров, удачно передающих бесценный опыт из поколения в поколение. Таким образом, проект утратил весь вложенный в него политический смысл.